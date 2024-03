Kupují ještě lidé byty na investici?

Ti, kdo mají volné prostředky, byty pořád nakupují. Situace se změnila jen ohledně investičních bytů na hypotéku, vysoké úrokové sazby tyto nákupy značně omezily. V době levných hypoték lidé věřili, že byt si na sebe prostřednictvím nájmu vydělá, a já čekám, že se to vrátí.

Jedna věc je ale koupit byt na investici a druhá, abych ho třeba jednou dala svému dítěti. Pak už výnos nemusí být tak důležitý, protože cílem je něco jiného. Když se podíváme na rodinné rozpočty, investice do bydlení je ta největší položka, která člověka v životě potká. Takže když člověk takový byt dostane, je to neskutečné ulehčení nástupu do samostatnosti. Rodina by ale o tom měla začít uvažovat v okamžiku, kdy je na vrcholu příjmů, má vyřešené vlastní bydlení a je stabilizovaná. Často to vychází tak kolem deseti let věku dítěte.

Bude se na to dívat stejně i dnešní mladá generace, od níž zaznívá, že si nikdy nevydělá ani na vlastní byt?

Takové informace se objevují, ale sama ze svého okolí vím, že mladí lidé bydlení řeší pořád. Je to pro ně extrémně zatěžující, takže pomoc od rodičů jim může start do samostatného života hodně ulehčit. Navíc pokud by všichni chtěli žít v nájmu, tolik nájemních bytů tady prostě nebude. V Praze určitě ne.

Jsou investice do nemovitostí pro děti trendem?

Momentálně asi ne. Jsou rodiny, které splatily svoji první hypotéku, a uvažují, co dál. Pár z nich pak zvažuje právě byt pro své dítě. Několik takových klientů máme. Většinou chtějí takový byt nejdříve pronajímat a pak ho předat dítěti, eventuálně si ho nechat na stáří jako zdroj pasivního příjmu. Ovšem stavíme i v Polsku a Srbsku a tam tento trend vidět je.

Splácet hypotéku je ale obrovský závazek. Není rozumnější peníze investovat a na byt vytvořit rezervu?

I když jsou ceny bytů vysoko, podle mě nespadnou a budou přinejmenším kopírovat inflaci. Takže ochrání hodnotu. Zatímco hodnotu peněz může inflace i při výnosech razantně snížit, jak jsme to teď viděli, v bytě můžete pořád bydlet nebo ho pronajímat. A když se rozhodnete ho prodat, abyste si koupili jiný, tak jste při nákupu i prodeji na jednom trhu. Tedy prodáte třeba za míň, než byste chtěli, ale také za míň koupíte.

Všichni říkají, že se obnoví cenový růst. Avšak proti poklesu úrokových sazeb je tu nepříjemné riziko recese.

U nových bytů jsou pro ceny rozhodující hlavně náklady. Ty v posledních dvou letech skoro znemožnily výstavbu. Vzhledem k tomu, že inflace už zpomalila, to nejhorší máme snad za sebou. Ceny některých materiálů dokonce klesají, mohlo by se začít znova stavět. A ceny by nemusely růst nijak dramaticky. Že by šly dolů, to nepředpokládám.

Mohli bychom brzy vidět nabídku z pozastavených projektů?

Je možné, že někdo kvůli razantnímu zdražení materiálů výstavbu pozastavil. Ale reálně si vybavuji snad jen jediný případ. Povolovací řízení je tak dlouhé, že když někdo může stavět, nechce to odkládat. Proto si myslím, že jsou developeři znovu jakoby na začátku a o tom, kdy uvidíme nové byty na trhu, zase rozhodnou úřady. To je pořád největší brzda výstavby.

Zuzana Čižmáriková

Řídí obchodní týmy v UDI Group. Ve stavebnictví a správě nemovitostí pracuje 17 let. A to jako technický pracovník na straně dodavatelů i jako koordinátorka developerských projektů.