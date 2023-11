V tradingu je klíčové, jak kdo umí řídit ztráty, říká zakladatel Fintokei David Varga | e15.cz

Pro úspěšného tradera je klíčové řízení rizik. „Ztráty k tradingu patří a zásadní je právě to, jak je kdo umí řídit,“ říká David Varga, spoluzakladatel Fintokei umožňující obchodovat s měnami seriózně, bez vlastního kapitálu.

Co si představit pod pojmem moderní prop trading?

Vyhledáváme talentované nebo ambiciózní tradery na měnových párech a poskytujeme jim možnost obchodovat s velkými aktivy za zlomek poplatku. Nepotřebují vlastní kapitál. Obchodují na demo účtu a my podle jejich úspěšnosti zrcadlově investujeme skutečné prostředky. Pokud prokážou své schopnosti a dodrží stanovená pravidla, získávají nemalý podíl ze všech svých zisků, dlouhodobě až 95 procent.

V tomto moderním odvětví jako poskytovatel trading infrastruktury působíme prakticky od začátku. Díky velkému boomu a rozruchu, který zažívá, ale vidíme, že se v něm objevuje čím dál víc pochybných společností. A trochu se z něj vytrácí původní myšlenka, kterou je demokratizace tradingu a snaha pomoci traderům maximalizovat jejich potenciál a schopnosti bez ohledu na jejich zázemí a finanční možnosti. To chceme změnit.

Jak to chcete provést?

Máme zázemí s několika makléřskými domy, regulovanou společnost pro správu portfolia v Evropě a tak dále. Ale tím nejdůležitějším je podle mě celkový přístup, který ve Fintokei a v rámci celého našeho ekosystému razíme. Zavádíme nový způsob uvažování o tom, jak může kdokoli s talentem nebo třeba jen s dostatečnou pílí, vytrvalostí a vášní pro trading znásobit svůj potenciál. Takovému člověku můžeme pomoci nakopnout kariéru.

Fintokei jste úspěšně rozjeli na japonském trhu. Jakou si přinášíte zkušenost?

Jsme sice česká firma, ale paradoxně jsme začínali v Japonsku. Máme totiž s místním unikátním prostředím poměrně bohaté zkušenosti. V Japonsku byl koncept vzdělávání a evaluace traderů spojený s poskytováním kapitálu těm nejlepším doposud téměř neznámý, což pro nás byla pořádná výzva, ale s velkým potenciálem.

Museli jsme proto od začátku edukovat trh a vysvětlovat, co a proč děláme, jak to funguje, že to není podvod a podobně. V Evropě je to ale úplně jinak. Tady už lidé, kteří se věnují obchodování, koncept „moderního prop tradingu“ velmi dobře znají a působí zde mnoho konkurentů.

Z Japonska si tak do Evropy přenášíme zejména důraz na špičkovou klientskou podporu a technické zázemí. Z vlastní zkušenosti víme, že tam se zádrhely v těchto oblastech neodpouštějí.

Podle jakých kritérií posuzujete úspěšnost obchodníka? Jak dlouho může „prodělávat“?

Hlavním kritériem je samozřejmě řízení rizik, a tedy maximální ztráta, případně u účtu ProTrader ještě i maximální denní ztráta. Obchodovat tedy klient u nás může jakkoli dlouho, pokud se drží stanovených pravidel a nepřekročí zmíněné limity ztráty. Dále nás pak samozřejmě zajímá zisk, kterého je trader schopen dosahovat, zejména právě v poměru ke ztrátám, které během obchodování zaznamená.

Obecně ani nejde obchodovat pouze ziskově a mít všechny obchody v plusu. To by musel být člověk věštec a předpovídat budoucnost. Ztráty k tradingu patří, a jak jsem zmínil, je zásadní právě to, jak je kdo umí řídit, jak u nich dokáže kontrolovat emoce a nenechá se vykolejit.

O novém produktu SwiftTrader jste prohlásil, že jde o „produkt budoucnosti“. V čem?

Nejen z naší zkušenosti, ale i na základě debat s mnoha klienty a tradery jsou jedněmi z největších překážek pro lepší výsledky v tradingu vlastní psychika a emoce a pak podkapitalizovaný účet.

Malý účet vás nutí dělat zbytečně větší obchody a rizikovější rozhodnutí. Zjednodušeně řečeno, pokud máte účet s dvaceti tisíci korun, tak abyste si na něm zařídili nějaký zajímavější příjem, musíte dělat desítky procent měsíčně. To nedělají ani nejlepší tradeři na světě. Kdybyste naopak měli přístup k účtu s jedním milionem, tak pro zajímavou a dlouhodobou návratnost vám stačí průměrný zisk v řádu třeba i jen jednoho procenta měsíčně. A to je logicky celkem dramatická změna mindsetu a přístupu k tradingu.

To je to, co v rámci SwiftTrader účtu chceme nabídnout. Vyzkoušet si seriózní obchodování se vším všudy, od prvního dne.

Co vlastně Fintokei znamená?

Jak asi tušíte, je to japonské slovo, a v doslovném překladu znamená "finanční hodiny". Ve volnějším překladu to vysvětlujeme jako "váš finanční čas" nebo "čas, který máte na to, abyste něco udělali se svými financemi".

V dnešním bláznivě rychlém světě je čas nejvzácnější komoditou. A my věříme, že vám můžeme poskytnout nástroje a příležitosti k rychlejšímu splnění vašich obchodních snů. A případně vám i úplně změnit život. Nebo zjistit, že profesionální trading a živobytí z něj vlastně není nic pro vás. Ale v obou případech se vám to díky Fintokei může podařit mnohem rychleji než kdykoli předtím.

Kdo má největší šanci uspět? Jaký profil obchodníků?

Ti disciplinovaní. Ti, kteří dokáží udržet emoce na uzdě, dokáží se držet své strategie a obchodního plánu a přistupovat k tradingu skoro až matematicky nebo statisticky. Zkrátka víc jako k reálnému byznysu než ke krátkodobé zálibě.

Jinak u nás ale můžou obchodovat lidé téměř s jakýmkoliv trading přístupem. Intradenní obchodníci ale i poziční, dlouhodobější tradeři. Nedávno jsme rozvolnili některá pravidla a časová omezení, právě aby se u nás uplatnili i poziční obchodníci s delším horizontem. Nepovolujeme akorát některé extrémní automatizované strategie jako například takzvaný High frequency trading, tedy vysokofrekvenční obchodování s velkými objemy. Základní pravidlo, kterým toto posuzujeme, je, jestli jsme daný styl a obchodní příkazy v reálném čase a za rozumných podmínek schopni kopírovat a replikovat na naše živé účty v trhu.

David Varga (35)

Je spoluzakladatelem Fintokei. Vystudoval paralelně Ekonomicko-správní fakultu a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od počátku své praxe se věnuje forex tradingu a finančním trhům.