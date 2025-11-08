Rolls-Royce slaví sto let ikonického modelu Phantom. Vznikla limitovaná edice pro 25 vyvolených
Rolls-Royce oslavil v srdci anglického venkova 100 let výroby nejikoničtějšího luxusního vozu na světě. Továrna značky, kde se auta do velké míry vyrábějí stále ručně, představila ke kulatému výročí limitovanou edici Phantom Centenary. Vyrobeno bylo pouze 25 kusů. Novinka navazuje na stoletou tradici řemeslné dokonalosti a absolutní personalizace.
Na světě existuje jen málo míst tak oddaných motorsportu a vybraným automobilům jako panství Goodwood. Nedaleko města Chichester na jihu Anglie se nachází vše, co motoristický fanoušek potřebuje ke štěstí. Historický závodní okruh z roku 1948, na kterém se každoročně několik dní jezdí závody historických vozidel Goodwood Revival. Další závod, tentokrát do vrchu, nazvaný Festival rychlosti založil a pořádá místní goodwoodský pán, vévoda z Richmondu, na svých pozemcích. A aby toho nebylo málo, vrcholem nabídky je továrna asi nejslavnější automobilové značky všech dob Rolls-Royce. Tu na vévodových pozemcích před 22 lety postavil tehdy nový vlastník tradiční britské automobilky, mnichovská BMW.
Rolls-Royce si asi nemohl vybrat lepší místo pro novou fabriku, kde se stále z velké části ručně vyrábí slavná vozidla. Vzduch tu voní kůží, voskem a dřevem, z dálky se ozývá decentní klepání vrtaček a šelest jemného broušení. V srdci anglického venkova, přímo v továrně Rolls-Royce se teď slaví automobilový svátek, který se nepodobá žádnému jinému – sto let modelu Rolls-Royce Phantom. Továrna v Goodwoodu se na pár dnů proměnila v katedrálu luxusu, designu a historie. A v jejím nitru se právě odhaluje nejnovější Phantom – limitovaná série o pouhých 25 kusech.
Sto let automobilového majestátu
Phantom byl poprvé uveden v roce 1925 a od té doby prošel osmi generacemi. Vždy představoval vrchol nabídky značky Rolls-Royce – automobil, který se nevyráběl pro trh, ale pro dějiny. V jeho interiérech cestovali králové i prezidenti, umělci i magnáti. Salvador Dalí v něm převážel půl tuny květáku, Andy Warhol jej proměnil v symbol pop-artu a malířka Laura Knightová z něj zachycovala dostihové scény. Vůz, který se stal mobilní galerií, ateliérem i scénou, je dnes chápán spíše jako kulturní fenomén než jen stroj na přepravu. Nikdy ani nebyl zamýšlen jako bořič rychlostních rekordů. Jeho výjimečnost je jinde.
„Phantom je pozoruhodný automobil a letos slavíme jeho sté výročí. Je to Rolls-Royce Rolls-Royců, tedy to nejlepší z nejlepšího. Od svého prvního uvedení v roce 1925 se stal symbolem vynikajícího inženýrství a luxusu, který nikdo jiný nedokázal nabídnout,“ říká Chris Brownridge, šéf Rolls-Royce Motor Cars, který do čela anglického automobilového stříbra přišel z vedení britské BMW.
Století Phantomu připomíná nejen nový model, ale i série uměleckých projektů. V Goodwoodu vznikla speciální galerie, která ukazuje slavné okamžiky spojení vozu s uměním: Dalího surrealistický Phantom z ilustrací Maldororových zpěvů, Warholův shooting brake zaparkovaný kdysi v newyorském SoHo či slavná soška Spirit of Ecstasy umístěná na kapotě všech vozidel automobilky, kterou pro značku navrhl Charles Sykes.
Rolls-Royce Phantom Centenary |
„Phantom se stal největším plátnem pro umění na míru. Od počátku byl nabízen jako podvozek s motorem, na který si klient nechal postavit karoserii podle svého přání. A tento duch přežívá dodnes,“ připomněl Brownridge a jako příklad uvedl slavný „Phantom of Love“, automobil vyrobený v roce 1926 jako milostný dopis v podobě vozu s exkluzivními prvky, jako jsou vysoce leštěné dýhy ze dřeva, pozlacené medailony a gobelíny s romantickými výjevy.
Limitovaná edice 25 vozů navazuje na tuto tradici exkluzivity. Každý z nich byl už dopředu zamluven klienty, jejichž jména Rolls-Royce již tradičně neprozrazuje. Ale jsou prý z celého světa od Ameriky až po Čínu. V interiéru se mísí nejvzácnější dřeviny s kůží, jejíž barva je laděna podle přání majitele. Novinkou je speciální „umělecký panel“ – prostor v palubní desce, kde si zákazník může nechat vsadit vlastní obraz, fotografii nebo ručně vyrobený artefakt.
„Phantom vždy představoval luxus v té nejryzejší podobě – ať už jde o materiály, nebo o ruční práci našich mistrů. Proto i tato edice nabízí prostor pro maximální osobní vyjádření,“ uvedl Domagoj Dukec, šéf designu Rolls-Royce, který nedávno do Goodwoodu přestoupil ze svého předchozího působiště - kde jinde než v Mnichově, téměř šest let pracoval jako šéf designu BMW.
Svědek proměn světa
Století Phantomu přichází v době, kdy automobilový průmysl čelí přelomové transformaci. Značka Rolls-Royce se už vydala cestou elektrifikace – první elektromobil Spectre dorazil k zákazníkům předloni a Goodwood nyní navyšuje kapacity právě pro elektrické platformy. Přesto se Phantom stále vyrábí s 6,75litrovým dvanáctiválcovým motorem, který funguje spíše jako znak tradice než jako technická nutnost.
„Phantom je symbolem luxusu, který nemá konkurenci,“ dodává Brownridge. Phantom byl za sto let svědkem proměn světa – od královských korunovací po hollywoodské premiéry. Byl tichým svědkem i hybatelem kulturních změn. Jeho nejnovější edice to potvrzuje: v době, kdy auta ubývají na osobitosti, Rolls-Royce ukazuje, že luxus může být zároveň hrou, uměním i tradicí.
„Sto let Phantomu je pro nás příležitostí nejen oslavit dědictví, ale také budoucnost. Slavíme práci našich inženýrů, řemeslníků a umělců. Oni jsou skutečnými hvězdami této továrny. A s novým Phantomem Centenary vstupujeme do další kapitoly,“ tvrdí Brownridge.
Manufaktura budoucnosti
Návštěva Goodwoodu působí spíše jako prohlídka uměleckého ateliéru než automobilové výroby. Dřevo se řeže na akusticky laděných stolech, lakovna připomíná sterilní laboratoř a každý zaměstnanec tu zná příběh o tom, že jedna špatná linka laku může auto poslat zpět do procesu na týdny.
Rolls-Royce Phantom Centenary |
Moderní továrna Rolls-Royce v Goodwoodu vznikla v roce 2003. Architektonicky ji navrhl Nicholas Grimshaw tak, aby splynula s okolní krajinou – střecha je porostlá trávou, z níž vykukují jen světlíky. Nesmí být viditelná z dálky - dokonce i vévoda z Richmondu pečlivě kontroloval z balkónu svého panství, zda mu fabrika neruší výhled. Uvnitř se ale odehrává unikátní proces. Každý vůz je tu ručně sestavován, lakován a laděn. Výroba jednoho vozu zabere až 800 hodin práce. Specialisté v rukavicích tu například ručně všívají tisíce optických vláken do stropnic, aby vytvořili „hvězdné nebe“, tolik typické pro vozy Rolls-Royce.
Právě Goodwood teď čeká rozšíření v přepočtu za několik miliard korun. „Investujeme stovky milionů eur, abychom připravili prostor a zabezpečili budoucích sto let Phantomu i jeho sourozenců. Nejde nám o to vyrábět více aut, ale o to, aby každé mělo ještě vyšší hodnotu,“ vysvětlil Brownridge.
Cílem rozšíření továrny je hlavně více prostoru pro takzvaný Bespoke program, tedy personalizace objednaných vozů. V rámci tohoto stále populárnějšího programu si klienti mohou nechat vytvořit jedinečné, ručně zpracované vozy přesně podle svých osobních představ. To obvykle zahrnuje rozsáhlé úpravy laku, čalounění, detailů palubní desky, a dokonce i zcela unikátní karosářské stavby na míru.
Mezi nezapomenutelné požadavky některých zákazníků patří třeba otisk packy psa ve dřevě přístrojové desky či výběr dřeva do interiéru přímo z rodinného památného stromu. V Goodwoodu je možné vše, stačí jen neomezovat svou fantazii. O návrh jedinečného Rolls-Royce se tu postarají desítky expertů v mnoha oborech.