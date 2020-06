Ve financování firem dokážeme zastoupit banky, říká šéf Fingoodu | E15.cz

Vít Endler, business konzultant, investor do nemovitostí, CEO a minoritní podílník fintechového startupu Fingood.cz.

Jak byste Fingood představil?

Pro řadu lidí je crowdfunding pořád ještě neznámý pojem, tak asi přes mediálně známější Zonky. Tam jde v principu o investování lidí do lidí, u nás lidi investují do firem. Zonky je součástí skupiny PPF, která dnes pomáhá dofinancovat část úvěrů, my financujeme firmy plně ze zdrojů našich soukromých investorů.

Takže si u vás investoři vyberou, koho podpoří?

Přesně tak. My máme v databázi více než 1 250 investorů a na druhé straně je pak společnost, které poskytneme financování. Většinou jde o firmy s obratem od deseti do dvou set milionů ročně, segment SME, tedy malé a střední podniky. Také je třeba říci, že financujeme české společnosti. Ty jsme schopni poznat, ocenit a představit je investorům.

Řešíte, v jakém oboru firmy podnikají?

V podstatě ne, je nám jedno, zda je to hospoda nebo výrobní podnik. Financovali jsme například pivovar, výrobní podnik, firmu, která prodává střívka na párky, nebo výrobce obytných vestaveb do automobilů. Záleží nám ale na tom, aby firma měla podnikatelskou historii. Vyžadujeme tedy alespoň dvě daňová přiznání. A zkoumáme, jak funguje firma aktuálně: co dělá, jak inovuje svůj byznys. To je podle nás v tomto období nesmírně důležité.

Celá řada oborů je dnes ve vážných problémech. Cestování, gastronomie… Na podporu od banky ale podniky z této obasti mnohdy dosáhnou jen velmi těžko.

To je pravda. Banky jsou zde, aby financovaly rozvoj ekonomiky. Jenomže jsou to obchodníci, takže přijali opatření, aby pokryli své riziko. Logicky nebudou financovat obory, které jsou vypnuté, což je například horeca, travel, částečně automotive. Vedle toho utahují šrouby ve svém risk managementu. Banky raději peníze do trhu nedají, než aby o ně přišly. Tím pádem jsou nové úvěry pro SME velmi komplikovaně dosažitelné.

A co státní podpora v podobě programů Covid?

Covid úvěry toho zatím bohužel moc nepřinesly. Bezúročná půjčka s odkladem splátek vypadá lákavě, ale firmy pořád čekají a přitom peníze potřebují rychle. Navíc je otázka, zda je vůbec dostanou. Bavíme se s desítkami firem, uspěly z nich zatím dvě.

Vy jste tedy připraveni SME firmy financovat?

Chceme tyto firmy podpořit. Samozřejmě si ani my nechceme infikovat portfolio nesplácenými úvěry, proto se nyní ještě víc koukáme na zajištění úvěrů – nemovitostí, zařízením, firemní směnkou s notářským zápisem o vykonatelnosti. Máme nový risk management, který vychází z bankovního, ale je trochu jednodušší a rychlejší. Jednotlivé kroky také postupně digitalizujeme, abychom neměli tolik papírů jako v bankách.

Jste závislí na investorech. Ti jsou připravení dávat peníze do firem?

Byli jsme překvapení tím, jak dobře v současné situaci reagují. Více než 65 procent investorů je ochotno dále investovat, třetina z nich v nezměněné podobě, třetina se bude více rozhodovat, do jakých projektů peníze vloží, třetina sníží své investiční prostředky, ale bude investovat. Zároveň nám nyní přibývají vyšší desítky nových investorů měsíčně, což nám dává větší investiční sílu do budoucna.

Čím jste pro investory zajímaví?

Hlavně anuitním splácením úvěru. Společnost splácí měsíčně jistinu i úrok, podobně, jako u hypoték. Peníze se investorovi zhodnocené každý měsíc vracejí na účet zpátky. Je to v podstatě renta. A pak je to samozřejmě zajištění úvěrů, což není například u P2P půjček.

Jak jste na tom ve srovnání s bankami s úroky?

Firemní úvěry v segmentu SME se pohybují kolem pěti až šesti procent a výše, my na těch šesti procentech začínáme a pohybujeme se do desti procent úročení p.a. Před pandemií byly našimi klienty firmy, kterým banka řekla, že podle daňového přiznání mohou dostat čtyři miliony. Potřebovaly ale šest. Firma si tak vzala čtyři miliony z banky a dva přes crowdfunding. Tento model fungoval jako doplněk k bankovnímu financování. My jsme měli jistotu, že je firma finančně zdravá, když prošla risk managementem u banky.

Jaký má dnes Fingood potenciál?

Síla naší databáze je cca 15 až 20 milionů měsíčně a daří se nám ji docela dramaticky navyšovat. Průměrná investice na jednoho investora je 30 až 40 tisíc. Začíná se na pěti tisících, ale jsou investoři, kteří do jedné investice dávají statisíce. V současnosti jsme schopni firmám pomoci překlenout situaci, kdy nedosáhnou na bankovní financování. Až banky uvolní pravidla, vrátí se firmy pro financování tam a nás nadále budou využívat jako doplněk k bankovnímu financování.