Prezident Pavel udělil státní vyznamenání, získali ho Zdeněk Svěrák, Dana Drábová i Martina Navrátilová
Česko si dnes připomnělo 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Prezident Petr Pavel povýšil do generálských hodností osm mužů a večer vyznamenal 48 lidí.
Nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva udělil in memoriam dvěma vojákům a dlouholeté předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Daně Drábové, převzali ho také herec Zdeněk Svěrák a tenistka Martina Navrátilová. V projevu Pavel řekl, že říjnové sněmovní volby ukázaly schopnost lidí odolávat nejextrémnějším nabídkám. Dopoledne se politici včetně Pavla a končícího premiéra Petra Fialy (ODS) zúčastnili tradiční vzpomínkové akce u Národního památníku na pražském Vítkově.
Letošních 48 vyznamenaných při slavnostním ceremoniálu ve Vladislavském sále Pražského hradu je za prezidenta Pavla dosud nejméně. Loni jich bylo 56, předloni při první příležitosti ještě o šest více. Řád bílého lva letos obdrželi také legionář a spoluzakladatel protinacistické odbojové organizace Obrana národa za druhé světové války Hugo Vojta a účastník protinacistického i protikomunistického odboje Jaromír Nechanský.
Řád Tomáše Garrigua Masaryka, tedy druhé nejvyšší státní vyznamenání, Pavel udělil in memoriam někdejšímu ministru spravedlnosti či předsedovi Nejvyššího soudu Otakaru Motejlovi a signatářce a mluvčí Charty 77 Daně Němcové. Ocenění při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě převzal také ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek.
Zdeněk Svěrák, Dana Drábová a mnoho dalších
Medailí Za hrdinství udělil Pavel osm, mimo jiné vojákům za hrdinství v boji nebo třem občanům, kteří svojí pohotovostí pomohli k záchraně lidských životů. Medaili tak převzal žák čtvrté třídy základní školy v Osicích na Královéhradecku Šimon Malý, který zachránil z vody svého dědečka, a dostali ji také dva muži, kteří zachránili na pražském Černém Mostě dva tonoucí chlapce, pod nimiž se prolomil led.
Medailí Za zásluhy bylo 32, z rukou prezidenta je obdrželi končící vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar nebo náčelník generálního štábu Karel Řehka. Pavel takto vyznamenal také například herečku Annu Geislerovou, dirigenta Jakuba Hrůšu, zakladatele skupiny Spirituál kvintet Jiřího Tichotu či in memoriam herce Aloise Švehlíka, architekta Jana Kaplického a dlouholetého ředitele zoo ve Dvoře Králové nad Labem Josefa Vágnera. Ze sportovních osobností prezident ocenil třeba rychlostní kanoisty Josefa Dostála a Martina Fuksu.
V projevu před předáváním státních vyznamenání Pavel řekl, že říjnové sněmovní volby přinesly zprávu o vůli lidí podílet se na rozhodování, která se promítla do vysoké účasti, i o schopnosti odolávat nejextrémnějším nabídkám, které slibovaly nereálná, neživotaschopná, naivní nebo i nebezpečná řešení. Hlasování podle prezidenta přineslo zprávu o silné občanské angažovanosti a schopnosti prosadit vlastní představu o změně, což se mimo jiné projevilo tím, že do dolní parlamentní komory se dostala řada nových tváří.
Prezident Petr Pavel zdůraznil bezpečnostní otázky
Prezident také řekl, že udělá vše pro to, aby výsledky voleb mohly být při formování vlády naplněny řádným, klidným a konstruktivním způsobem. Respekt k ústavě považuje Pavel za nezbytný a za primární úkol každého, kdo se stane představitelem státu. Opět zdůraznil důležitost členství ČR v Evropské unii a NATO. Za důležitou považuje prezident také nezávislost státních a veřejných institucí, především médií veřejné služby, justice, bezpečnostních složek a vysokých škol. Nepostradatelnou hodnotou je autentická a sebevědomá občanská společnost, řekl. Bývalý prezident Miloš Zeman se slavnostního večera ze zdravotních důvodů nezúčastnil.
Na Vítkově položili věnce u hrobu Neznámého vojína spolu s politiky také zástupci armády, církve a hlavního města i váleční veteráni. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) je výročí připomínkou toho, že samostatné Československo by nevzniklo, pokud by nemělo podporu demokratických zemí. Fiala považuje 28. říjen za důležitý svátek, který připomíná hodnoty, jako jsou možnost rozhodovat sami o sobě, svoboda či demokracie. Pavel položil dopoledne věnec také k pomníku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na pražském Hradčanském náměstí.
Na generálporučíka Pavel dopoledne na Pražském hradě povýšil ředitele Vojenského zpravodajství (VZ) Petra Bartovského. Generálmajory se stali generální ředitel Vězeňské služby Tomáš Hůlka, ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Václav Kučera a první zástupce ředitele VZ Přemysl Horáček. Hodnost brigádního generála získali velitel 22. základny vrtulníkového letectva Petr Slíva, zástupce ředitele sekce logistiky ministerstva obrany Daniel Synek, ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Aleš Černohorský a náměstek ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace Petr Hrazánek.
Československá obec legionářská pořádala na náměstí Pod Emauzy setkání k uctění památky československých legionářů. Vzpomínkové a pietní akty se konaly po celé zemi, například v Lánech, Plzni, Brně, Olomouci, Pardubicích či ve Znojmě. Na téměř devadesáti místech v ČR se uskutečnil sedmý ročník Sokolského běhu republiky.
Výročí dnes zmínil rovněž slovenský prezident Peter Pellegrini, podle kterého jsou Slovensko a Česko i po rozdělení společného státu stále na společné cestě. Spolu s českým velvyslancem na Slovensku Rudolfem Jindrákem položil věnce k bratislavskému památníku československé státnosti a k soše spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika. "Jsme odsouzeni k vzájemné spolupráci," řekl Pellegrini. Vyjádřil přesvědčení, že po sněmovních volbách v Česku se zlepší politické vztahy mezi oběma zeměmi.