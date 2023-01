Věřím, že budoucnost patří multicloudu, říká regionální šéf Dell | E15.cz

Více než třicet let se pohybuje v nejvyšších patrech světového IT byznysu. Posledních deset let je Adrian McDonald mužem číslo jedna brandů EMC a Dell pro region Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA). Společnost Dell Technologies pod jeho vedením posílila své postavení nejen jako dodavatel IT řešení, ale také jako poskytovatel finančních služeb. V posledních letech aktivně propaguje digitální transformaci. „I malá lokální společnost se může přes noc stát globální značkou, stačí mít správný digitální přístup,“ říká v rozhovoru pro deník E15.