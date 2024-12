Zeveta Bojkovice patří mezi tradiční české výrobce munice pro armádu. Firma založená v roce 1936 je především dodavatelem ručních granátů, protitankových granátů RPG-75M, ale také třeba dýmových a signálních granátů či zásahových výbušek pro Policii ČR. „Od roku 2007 jsme investovali miliony korun do vlastního výzkumu a vývoje,“ říká ředitel Radoslav Moravec.

Svoji produkci dodává Zeveta z velké části do zahraničí – v posledních dvou letech ve velké míře na Ukrajinu. Mezi zákazníky jsou i další armády evropských zemí, ale třeba i země v Jižní Americe. „Konflikt na Ukrajině natvrdo ukázal, na co musí být vojáci připraveni v soudobé válce. Inovace ve zbrojním průmyslu se po léta soustředí na vývoj moderních, chytrých zbraní a munice. Proměnou ale procházejí i zbraně a prostředky, které byly dlouho považovány za tradiční a neměnné,“ vysvětluje Radoslav Moravec, generální ředitel společnosti Zeveta.

Moderní granáty a RPG pro celý svět

Zeveta od roku 2009 provedla zásadní inovace protitankové zbraně RPG-75, která je od 70. let minulého století základní výbavou vojáků pro ničení pancéřované vojenské techniky nebo lehkých opevnění. Klíčovou změnou bylo zavedení nových hlavic pro tuto zbraň, které využívají termobarické výbušniny. Ta je složena ze směsi hexogenů a hliníkového prášku a jde o unikátní recepturu, kterou odborníci Zevety vyvinuli a odzkoušeli. Při výbuchu se do okolí rozptýlí hliníkový prášek, který následně zahoří a zvýší se tím tepelný a tlakový účinek zbraně. Díky tomu se rozšířil okruh možného použití zbraně, například pro ničení budov nebo nákladních vozidel.

Inovace a výrobu si musíme držet doma.

V nouzi nám nikdo nic nedá.

„Vývoj nových verzí RPG byl náročný, kompletně jsme ho realizovali sami. V dřívějších dobách se armáda snažila držet v České republice nejen výrobní kapacity, ale investovala také do vývoje nových zbraní. Vztahy mezi výrobci a vývojem se ale po roce 1989 rozpadly a dnes se spoléháme jen na vlastní síly,“ popisuje Radoslav Moravec.

Podobná situace ve vývoji nové zbraně nastala v roce 2017, kdy se Zeveta zaměřila na vznik zcela nové řady ručních granátů pro vojáky. I v tomto případě bylo důležitou inovací zavedení granátů s termobarickou náplní. „Ruční granát je pro vojáka zcela zásadní zbraň, potvrzuje to i současný konflikt na Ukrajině. Při boji ve složitém městském prostředí pomáhají termobarické granáty udržet si nepřítele „od těla“ a vojáci tím získávají výhodu,“ říká Radoslav Moravec. Termobarické granáty od Zevety letos objednala také Armáda ČR, dodávka proběhne v roce 2025.

Podle Radoslava Moravce je pro obranyschopnost naší země velice důležité, aby výroba i inovace probíhaly na našem území. Zeveta tento přístup bezezbytku uplatňuje: všechny komponenty granátů i RPG se vyrábějí na našem území. „Je to jediná jistota, jak mít zajištěné dodávky pro armádu, pokud by se zhoršila mezinárodní bezpečnostní situace. V době covidu jsme viděli, že i obyčejné respirátory byl problém dovézt ze zahraničí – oni je tam potřebovali sami. V případě jakéhokoliv konfliktu musíme být jako země připraveni čerpat z toho, co máme doma,“ říká Radoslav Moravec.

Ochráníme nové tanky

S uplatňováním popsaného principu počítá i klíčový vládní dokument, kterým je nová Obranná strategie ČR schválená v říjnu 2023. Ta mimo jiné zdůrazňuje klíčovou roli tuzemského průmyslu v zajištění obrany naší země. „Zeveta fakticky začala tuto strategii naplňovat ještě dříve, než vznikla. Naše investice do inovací a rozšiřování výroby jsou totiž bez nadsázky investicemi do posilování obranyschopnosti naší vlasti,“ popisuje Radoslav Moravec. Vysvětluje, že Zeveta v současnosti spolupracuje s ministerstvem obrany například na vývoji zadýmovacího granátu pro ochranu nově pořizovaných tanků Leopard 2. A veškeré investice do vývoje dál hradí ze svého.

„Nečekáme od státu, že nám dá něco navíc. Je pro nás klíčové, aby česká armáda kupovala naše výrobky, my získané peníze reinvestujeme. Obrovskou výhodou pro Česko jsou také naše rozsáhlé zahraniční zakázky, protože i peníze získané ze zahraničí využíváme do investic. Naše vývojové i výrobní kapacity zůstanou v naší zemi pro případ krize,“ uzavírá Radoslav Moravec.