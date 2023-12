Vytvářím dream job pro excelentní matematiky, říká šéf Qminers

Mluví se o něm jako „mladém Liboru Winklerovi“. Vášeň pro matematické modelování získanou na katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK kombinuje Petr Zahradník s byznysovou intuicí. Na podzimní konferenci Shifts Prague pořádané deníkem E15 mluvil o míře impaktu, který je neoddělitelnou součástí všech jeho projektů. Ten nejúspěšnější, Qminers, letos podle Zahradníka dosahuje rekordních výsledků. Firma produkující sofistikovaný software pro algoritmické obchodování má podle Zahradníka největší impakt ve vytváření příležitostí pro excelentní matematické talenty, které by jinak téměř jistě zmizely v zahraničí. Letos založil nadaci s cílem podpořit výuku matematiky na českých školách. „Naše školství ještě stále umí produkovat světově vzdělané lidi, ale to se může velmi rychle změnit,“ varuje.

Algotradingovou firmu Qminers jste založil před více než deseti lety. Přestože je dnes podle odhadů až 70 procent burzovních transakcí prováděno automatizovaně, pojem algoritmické obcho dování je u nás spíše neznámý. V čem přesně spočívá?

Dnes je většina světového obchodování skutečně do značné míry elektronizovaná. Umíme vytvářet software, který následně na burzách automatizovaně obchoduje, nicméně to, čím se skutečně zabýváme, je takzvaný market making. Principiálně jde v tvorbě trhu o tutéž službu, jakou poskytuje třeba klasický supermarket – usnadnění a zrychlení směny. Market makeři jako my poskytují likviditu a jsou protistranou ostatním účastníkům trhu. Díky tomu jsou trhy takzvaně hlubší – je zde více likvidity, tedy více možností zobchodovat. To se odráží v nižších nákladech obchodování – spready jsou užší a aktiva lze zobchodovat rychleji, na velkých trzích pak okamžitě. Není to „zero-sum game“ – neplatí, že aby jeden vydělal, musí jiný ztratit. Vydělat mohou všichni.

Jak může česká firma konkurovat zaběhlým hegemonům z New Yorku nebo Londýna?

Jsem přesvědčený, že Praha a obecně Česko mají obrovskou přidanou hodnotu, je to mimořádně atraktivní prostředí pro život. Byť to zní možná banálně, vnímám jako skvělou možnost pracovat na světovém produktu, který obchoduje na všech relevantních burzách, a zároveň „sedět“ v Praze. Tohle bylo ostatně mým prvotním impulzem: dát dohromady schopné lidi a udržet je tu, anebo pokud jsou už v zahraničí, přitáhnout je zpátky do Česka.

Jaké konkrétní kroky podnikáte?

Naše konkurenceschopnost stojí na třech pilířích. První je zřejmý: přiměřené platy. Zdá se mi, že v Česku nejsme úplně zvyklí excelentní lidi zaplatit světově. Pak není divu, že odsud odcházejí. Druhým pilířem je možnost pracovat tak, aby to, co dělám, splňovalo nejpřísnější měřítka kvality. Mnoho vynikajících lidí má silnou motivaci a vnitřní oheň dělat věci tak dobře, jak jen je to možné. Aby se to stalo, potřebují mít kolem sebe ideální prostředí a podmínky, technologie, celý ten propojený aparát. Třetím pilířem je pak hodnota týmu. Když mezi sebou lidi dobře poskládáte, neplatí, že jedna a jedna jsou dvě, ale může to být mnohem víc.

Letos na podzim jste založili v Qminers nadaci, jejímž cílem je i podpora výuky matematiky. Předpokládám, že to nějak souvisí s tím, že na absolventy matematických oborů sami cílíte.

Obecně vnímám dobročinnost jako zásadní součást svého života a života své firmy. Myslím si, že je přirozené dělit se o svůj úspěch. My jsme se firemní dobročinností zabývali už v minulosti, letos jsme dospěli k závěru, že chceme přispět něčemu, co nás spojuje úplně všechny. Ve společnosti, české i mimo ni, představuje narůstající problém vzdělávání v oborech, jako je matematika, fyzika nebo informatika. Vnímám, že i já jsem součástí tohoto problému, protože tu vytvářím ostrov excelence, který má tendenci pohltit lidi, kteří by se jinak mohli věnovat výuce.