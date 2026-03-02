ONLINE: Írán nebude vyjednávat s USA, uvedl tajemník íránské bezpečnostní rady
- Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku.
- USA a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, který v odvetě zaútočil na Izrael a americké cíle v regionu.
Americký prezident Donald Trump v neděli vyjádřil souhlas s možným jednáním s těmi íránskými představiteli, kteří přežili americké a izraelské údery z posledních dnů.
Zprávy ze dne 2. března 2026
Cena zlata se kvůli americko-izraelským útokům na Írán výrazně zvyšuje. Připisuje si zhruba 2,5 procenta a dostala se nad 5400 USD za troyskou unci.
V Jeruzalémě dnes časně ráno zazněly výbuchy a sirény kvůli íránským raketám odpáleným na Izrael
Armáda krátce předtím varovala, že Írán vypálil směrem na Izrael další rakety, informovala agentura AFP. Exploze byly slyšet také v oblasti Tel Avivu v centrální části Izraele. Nad letištěm v Irbílu v severním Iráku, kde jsou rozmístěné americké síly, byly sestřeleny tři ozbrojené drony, informovala agentura Reuters s odvoláním na izraelské bezpečnostní zdroje.
Ceny ropy prudce rostou v reakci na americko-izraelské útoky na Írán. Brent si připisuje zhruba osm procent a nachází se blízko 79 dolarů za barel.
Dnes se přesune 79 Čechů z Izraele do Egypta, do Česka by měli odletět v úterý, řekl premiér Babiš. Do Muscatu by měla letět tři letadla Smartwings.
Izraelské údery na Libanon si podle místních úřadů vyžádaly nejméně 31 mrtvých
Nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných si podle prvních informací vyžádaly údery izraelské armády na Libanon. Informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotnictví, které citovala agentura Reuters. Izraelská armáda v noci na pondělí zaútočila na cíle spojené s Hizballáhem. Učinila tak poté, co se libanonské proíránské hnutí přihlásilo k útoku drony a střelami na Izrael.
Babiš očekává mimořádná opatření v ČR, bezpečnostní rada bude řešit i repatriace
Premiér Andrej Babiš (ANO) očekává, že Česko zavede kvůli situaci na Blízkém východě mimořádná bezpečnostní opatření. Jejich podobu neupřesnil, bude podle něj záležet na návrhu ministerstva vnitra a policie. Novinářům to řekl před jednáním Bezpečnostní rady státu, která mimořádně zasedá od pondělních sedmi hodin. Jde o reakci na dění po americko-izraelských úderech v Íránu, které začaly v sobotu ráno.
Írán nebude vyjednávat s USA, uvedl tajemník íránské bezpečnostní rady
Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl v pondělí tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. Informovaly o tom agentury. Americký prezident Donald Trump v neděli vyjádřil souhlas s možným jednáním s těmi íránskými představiteli, kteří přežili americké a izraelské údery z posledních dnů.
Britskou základnu na Kypru zasáhl dron, uvedl podle médií Londýn
Dron zasáhl základnu britského letectva na Kypru, uvedlo ministerstvo obrany v Londýně podle stanice Sky News a agentury PA. Ministerstvo nesdělilo, kdo bezpilotní prostředek vyslal. Při incidentu nebyl nikdo zraněn a podle kyperských úřadů vznikly pouze malé škody.
Londýn v neděli oznámil, že britský letoun Typhoon sestřelil íránský dron směřující na Katar. Premiér Keir Starmer zároveň uvedl, že Británie vyhověla žádosti Washingtonu, aby Spojené státy mohly využít britské základny k útoku na íránská odpalovací zařízení. Zdůraznil však, že Londýn se nebude podílet na útočných akcích proti Íránu.
Izrael v Libanonu zahájil údery na cíle spojené s Hizballáhem
Izraelská armáda v pondělí uvedla, že v Libanonu zahájila údery na cíle spojené s Hizballáhem. Učinila tak poté, co se toto libanonské proíránské hnutí v noci na pondělí přihlásilo k útoku drony a střelami na Izrael, uvedla agentura Reuters. Agentury hlásí výbuchy v libanonském hlavním městě Bejrútu.
Podle serveru The Times of Israel je to poprvé, co se Hizballáh připojil k současným útokům Íránu na Izrael. Zároveň jde o první ostřelování Izraele ze strany Hizballáhu od listopadu 2024, kdy vstoupilo v platnost příměří mezi Izraelem a Libanonem zprostředkované Spojenými státy.
Zprávy ze dne 1. března 2026
Nejméně šest lidí bylo zraněno v oblasti Jeruzaléma v důsledku dalšího vzdušného útoku Íránu na Izrael, uvedla AFP s odvoláním na záchranné služby.
Francie, Británie a Německo by mohly udeřit na Írán, v prohlášení tvrdí, že by se mohly podílet na ničení íránských raket a dronů u zdroje.
Babiš: V pondělí poletí pro české občany čtyři letadla Smartwings do Ománu
V pondělí odletí do Ománu čtyři letadla společnosti Smartwings, která mají domů dopravit české občany uvízlé na Blízkém východě po americko-izraelských útocích na Írán. Televizi Novato dnes večer řekl premiér Andrej Babiš (ANO), podle něhož každé letadlo 737 Max může přivézt až 189 lidí. Celkem tak letadla mohou nabídnout 756 míst. Mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková potvrdila, že letecká společnost plánuje v pondělí obnovení leteckého spojení s Omámen, kam vypraví čtyři lety.
Tři letadla zamíří do Muscatu, jedno do Salalah, uvedl Babiš. „Každé letadlo 737 Max přiveze 189 našich spoluobčanů,“ dodal.
Dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu by šokovalo globální trhy, uvedl expert
Úplné a dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu by představovalo zásadní šok pro globální trhy, uvedl ředitel Centra blízkovýchodních vztahů CEVRO Univerzity v Praze Filip Sommer. Pro energetické trasy a export ropy sice existují alternativy, nejsou ale plnohodnotnou náhradou omezení námořní dopravy. Hormuzským průlivem se dopravuje okolo 20 procent vytěžené ropy na světě a více než 30 procent ropy přepravované po moři. Proudí přes něj také asi třetina světové spotřeby zkapalněného zemního plynu. Kvůli aktuálnímu konfliktu na Blízkém východě se v průlivu doprava z velké části zastavila.
Údery na Teherán pokračovaly i večer, podle svědků zasáhly i nemocnici
Výbuchy v Teheránu dnes pokračují i po setmění, píší agentury AP a AFP. Státní televize uvedla, že jeden úder zasáhl její sídlo a podle íránských státních médií přestala vysílat. Další média tvrdí, že večerní údery zasáhly v Teheránu i jednu nemocnici, což agentuře Reuters potvrdili i svědci. Izraelská armáda uvedla, že její síly dnes ničily vojenské objekty, například velitelská stanoviště.
O dvou silných explozích informovali dnes večer novináři AFP. Íránskou metropoli zasáhla řada výbuchů od sobotního rána, kdy Izrael a Spojené státy začaly údery na zemi. Zasáhly při tom objekty spojené s ozbrojenými složkami a mocenskými strukturami. Podle íránských představitelů údery zasáhly i civilní objekty, například dívčí školu.
Iráčtí ozbrojenci podnikli řadu dronových útoků, které cílily na americké letecké základny v Iráku a okolí. Informovaly o tom agentury.
Počet obětí útoku na íránskou dívčí školu vzrostl na 165 a téměř 100 zraněných
Počet obětí útoku na dívčí základní školu na jihu Íránu vzrostl na 165 obětí a nejméně 96 zraněných. Dosavadní informace uváděly 108 mrtvých. Informoval o tom íránský prokurátor, kterého dnes citovala agentura IRNA. Školu v sobotu zasáhly americko-izraelské masivní nálety na Írán. Izraelská armáda si podle íránské agentury není vědoma žádných úderů v této oblasti. Americká armáda uvedla, že zprávy prověřuje.
S údery na Írán nesouhlasí 43 procent Američanů, 27 procent jim vyjádřilo v průzkumu agentury Ipsos podporu, píše Reuters. Skoro 30 procent nehodnotí.
Americká armáda zničila a potopila devět lodí íránského námořnictva, tvrdí Trump
Americká armáda zničila a potopila devět lodí íránského námořnictva, tvrdí na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Z velké části podle něj bylo zničeno i velitelství íránského námořnictva.
NATO dění v Íránu pozorně sleduje, vrchní velitel je v kontaktu s USA i Evropou
Severoatlantická aliance nadále pozorně sleduje vývoj v Íránu a okolí, uvedl dnes mluvčí Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě Martin O'Donnell. Vrchní velitel Alexus Grynkewich je v kontaktu s vojenskými představiteli v Evropě i ve Spojených státech. Teherán i další části více než 90milionové blízkovýchodní země i dnes nadále čelí úderům Spojených států a Izraele, v reakci na něž Írán útočí na Izrael a další země regionu.
Izraelský premiér Netanjahu nařídil, aby údery proti Íránu pokračovaly. Intenzita úderů bude v příštích dnech narůstat, řekl podle AFP.
Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl v pondělí tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem.
Trump vysvětloval vojenskou operaci v Íránu jako snahu zabránit zemi získat jadernou zbraň. Během útoků byl zabit také íránský duchovní vůdce Alí Chameneí. Před vojenským zásahem vedly v únoru Írán a USA tři kola nepřímých rozhovorů o jaderném programu Teheránu.
„S USA nebudeme vyjednávat," uvedl podle agentury AFP Larídžání na X. „Trump uvrhl region do chaosu svými 'iluzorními sny' a nyní se obává dalších ztrát v řadách amerických sil," dodal Larídžání, který byl rovněž poradcem Chameneího.
Trump v rozhovoru, který v neděli zveřejnil časopis The Atlantic, uvedl, že Íránci chtějí jednat a že on s jednáním souhlasí. Reportérovi listu ale nechtěl říct, kdy by mohlo začít. Trump také řekl, že americké a izraelské údery zabily 48 vysoce postavených íránských představitelů. Připustil, že střet s Íránem si vyžádal oběti mezi americkými vojáky. Armáda zatím oznámila tři mrtvé vojáky.
Ochotu jednat projevil podle ománského ministerstva zahraničí také šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí. K návratu k jednacímu stolu vyzval i samotný Omán, který v uplynulých týdnech zprostředkovával jednání mezi USA a Íránem.