Vila Juraje Jakubiska je na prodej. Má několik pater, bazén, před sebou Prahu a v zádech les

Zdroj: The Brokers

Eliška Nová
  • Třípatrová vila, která patřila režisérovi Juraji Jakubiskovi, se nachází v pražských Hodkovičkách. 
  • Dům se prodává za několik desítek milionů. 
  • V nabídce realitní kanceláře je asi tři týdny. 

Čtvrť známou pro řadu luxusních vil a také klid obýval mimo jiné Jaroslav Dietl, slavný scenárista československých seriálů jako například Nemocnice na kraji města. Právě Dietl měl kdysi doporučit v pražských Hodkovičkách parcelu slovenskému režisérovi Juraji Jakubiskovi. Vilu, ve které dřív bydlel slavný režisér, dnes prodává realitní portál The Estate Brokers.

Do centra Prahy je to odsud nedaleko, z druhé strany to tu ale vypadá spíš jako na venkově, za domem měl totiž slavný režisér les. Vila je nyní v nabídce realitní kanceláře asi tři týdny a zájemci už jsou. „Cena je 29,9 milionu korun,“ říká pro e15 makléř Jan Bareš. Vila je v dobrém stavu, vhodná k rekonstrukci, může být i vícegenerační, obytná plocha je totiž 445 metrů čtverečních.

Dům má tři podlaží včetně suterénu, podkroví a je tu také věž. V interiéru jsou vysoké stropy, obloukové průchody a také velká okna. Zůstala tu prostorná kuchyň, zbytek domu je nyní prázdný. Vila disponuje také terasami a balkonem a také už trochu zarostlou zahradou.

„Součástí nemovitosti je také krytý bazén, který spolu se zahradou nabízí příjemné zázemí pro relaxaci a soukromí v klidném rezidenčním prostředí,“ uvádí nabídka. Nemovitost má zároveň k dispozici dvě samostatné garáže.

Juraj Jakubisko ve vile bydlel léta, před pár lety o ni ale slovenský režisér přišel v exekuci. Dům tak skončil v dražbě, kde byl nabízený za 28 milionů korun, prodal se ale pouze za 12,5 milionu. Důvod exekuce byly dluhy dosahující 77 milionů korun. Režisér, který natočil snímky jako Sedím na konári a je mi dobre nebo Bathory zemřel v roce 2023. 

