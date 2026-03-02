Telekomunikační čtyřka chce růst a hledá investora. Zájem má i o ČEZNET
- Na českém telekomunikačním trhu se schyluje k radikálnímu přeskupení sil.
- Zatímco ČEZ se z trhu hodlá stáhnout, další významný hráč, skupina PODA, se naopak nadechuje k dalším akvizicím.
- Jaké jsou varianty dalšího vývoje?
Český telekomunikační trh čeká další konsolidace. Naznačují to plány největšího nezávislého hráče na trhu, společnosti PODA Martina Šiguta, která chce dále nakupovat konkurenci. Za tímto účelem tuzemská telekomunikační čtyřka pověřila Českou spořitelnu, aby prozkoumala možnosti prodeje menšinového podílu. Informaci e15 potvrdil sám Šigut.
PODA je dnes třetím největším provozovatelem optických sítí typu FTTH, tedy takzvané infrastruktury poslední míle, která klienty připojuje k páteřní síti. V tomto segmentu, kterému dominují Cetin a T-Mobile, je dokonce větší než Vodafone.
Podle serveru MergerMarket je první možností prodej menšinového podílu ve společnosti, která vedle vysokorychlostního internetu nabízí také televizní a telefonní služby. Výtěžek by měl financovat strategické fúze a akvizice M&A s cílem posílit její celostátní pokrytí.
Variant je více
Druhou možností je spojit síly s investorem a společně prostřednictvím účelově založené společnosti odkoupit společnost ČEZNET, telekomunikační část skupiny ČEZ, která je dnes také v prodejním procesu. Tato fúze by vytvořila výrazně větší a škálovatelnější infrastrukturní platformu. ČEZ odsunul termín pro podání nabídek na začátek března. Zda je PODA připravena nabídku poslat i sama za sebe, Šigut nechtěl komentovat.
Třetí zvažovanou možností je pak vyčlenění a odprodej optické sítě, čímž by se firma přeorientovala čistě na své zákazníky.
PODA v roce 2025 utržila zhruba 861 milionů korun, tedy o čtvrtinu více než předloni. Hrubý provozní zisk (EBITDA) vzrostl ve stejném období o 14 procent na 268 milionů korun. Firma podle Šiguta obsluhuje v oblasti pevného internetu více než 134 tisíc domácností a firem, převážně v Praze, Brně a Ostravě, přičemž disponuje více než 600 kilometry optických vláken.
Přijde skokový růst?
Kdyby PODA za pomoci investora získala ČEZnet, okamžitě by se téměř zdvojnásobila. Telekomunikační divize energetického giganta dnes obsluhuje přibližně 124 tisíc zákazníků a platí za pátého největšího hráče na trhu. Dalším významným poskytovatelem internetových služeb, který je nezávislý na velké trojce mobilních operátorů, je společnost Starnet. Ta ale na dotaz e15 ohledně počtu zákazníků do uzávěrky článku neodpověděla. Pro srovnání: V oblasti pevného připojení obsluhují T-Mobile, O2 i Vodafone samostatně každý vyšší stovky tisíc klientů.
Trh s poskytovateli internetu se v posledních letech koncentruje. Aktivně se na tom podílela zejména společnost O2, případně její sesterská firma Cetin.
Pozadu ale nezůstala ani společnost PODA, která sama koupila hned několik menších lokálních poskytovatelů – naposledy na přelomu roku společnost JON.CZ, která působí v Kolíně a jeho blízkém okolí.
„Dává smysl, že v této aktivitě chce pokračovat právě s pomocí externí investice. Ta by jí dodala další zdroje na tento záměr,“ míní Martin Vachata, partner a analytik poradenské skupiny Talers.
„Pokud jde o prodej jejího podílu, je pravděpodobné, že by zájem projevily spíše investiční fondy než ostatní velcí hráči na trhu. Ti by nejspíš preferovali nákup majoritního, případně stoprocentního podílu. Navíc je otázkou, jak by se k akvizici poskytovatele velikosti PODA ze strany velkých lokálních hráčů postavil antimonopolní úřad,“ dodává Vachata. Z českých investičních fondů do tohoto trhu v minulosti aktivně vstoupila například společnosti DRFG.
V oblasti optiky patří PODA k nejmodernějším provozovatelům. Desetitisícům domácností nabízí rychlost připojení až dva gigabity za sekundu a pracuje na nabídce rychlosti pětkrát vyšší, tedy deset gigabitů za sekundu.