Za potíže Čechů může nejen krize, ale i špatná finanční gramotnost

Výsledky Indexu prosperity a finančního zdraví, což je průzkum, na kterém se podílí i Česká spořitelna, ukazují, že co se týká finančního zdraví, jsou na tom Češi v porovnání se zbytkem Evropské unie relativně dobře. Česko se umístilo na 13. místě, tedy v první polovině. „Ambicí České republiky by mělo být lepší místo. Finanční zdraví znamená například i to, že pokud se vám náhle rozbije pračka nebo auto, budete schopni tuto situaci řešit,“ konstatoval v rámci natáčení podcastu Business Club e15 Lukáš Pudil, vedoucí oddělení personalizace České spořitelny.

Finanční gramotnost v České republice není na takové úrovni, na jaké by měla být. Týká se to nejen běžné populace, ale i lidí s vyšším vzděláním. Řešením by mělo být vzdělávání v této oblasti, a to již od úrovně základních škol. Česká spořitelna sice ve spolupráce se základními školami přednášky na téma finanční gramotnosti organizuje, její úlohou to však není. „Je potřeba vyvinout tlak na Ministerstvo školství, aby tuto problematiku začalo řešit. Po nějaké době klidu, míru a ekonomické stability se najednou dostáváme do stavu, kdy nám připravenost na podobné krize opět chybí,“ upozorňuje Pudil.

Z průzkumu České spořitelny vyplývá, že přibližně polovina jejích klientů nemá rezervu na běžné výdaje, a to ani na tři měsíce. Přesto si žijí relativně v klidu, jezdí na dovolené a kupují si například nové mobilní telefony. Zde je podle Lukáše Pudila nutné, aby banky byly svým klientům schopny poradit, jakým způsobem si vytvořit finanční rezervu pro případ, že dojde k neočekávané události, a vysvětlit, že mnohým problémům je možné předejít například i uzavřením vhodného pojištění. Česká spořitelna se snaží svým klientům radit například i v tom, na jaké státní příspěvky mají v případě nepříznivé finanční situace nárok, a to ať už se to týká například příspěvku na dítě, příspěvku na bydlení, nebo daňových úlev.

„Tímto způsobem se nám podařilo od začátku tohoto roku dostat ze záporného stavu na účtu více než 70 000 našich klientů, kteří jsou nyní schopni si odkládat i nějaké peníze stranou,“ osvětluje důležitost individuální práce s klientem Pudil.

I přes probíhající krizi začíná opět narůstat trh hypoték a vrací se do normálu i úvěrový trh, což je při současných úrokových sazbách překvapivé. Ti, kteří mají volné finanční prostředky, se je snaží investovat s výhledem do budoucnosti. Na druhé straně lidé s finančními obtížemi začínají rušit penzijní pojištění a přesouvají peníze ze spořicích účtů na běžné účty. Jsou to často lidé, kteří nyní žijí od výplaty k výplatě a nejsou schopni absorbovat jakýkoliv finanční šok. A zde se právě projevuje nízká finanční gramotnost. V momentě, kdy k takovému šoku dojde, tito lidé většinou upadnou do dluhové pasti v podobě kontokorentů, půjček nebo různých mikropůjček. V krajním případě, kdy má klient příliš mnoho závazků, bývá poslední záchranou už jen jejich konsolidace.