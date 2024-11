Zájem investorů do nemovitostí se obrací k jižní Evropě

Investice do komerčních nemovitostí jsou v České republice nesmírně populární. Ať už skrze přímé vlastnictví, nebo díky rozsáhlé nabídce podílových nemovitostních fondů, které si drobní investoři v posledních letech oblíbili.

Schopnost mobilizace českého kapitálu do těchto aktiv je neuvěřitelná a nutí správce fondů hledat nové investiční příležitosti mimo český trh, který je do velké míry překoupený. Populárními se v minulosti staly naši severní a východní sousedé, tedy Polsko a Slovensko, kde saturace komerčními nemovitostmi nebyla tak silná. I tam se ale postupem času situace změnila, a to zejména díky silnému růstu domácího kapitálu a oblibě ze strany západoevropských fondů. Příležitosti na zajímavé investice se tak omezily a bylo potřeba poohlédnout se jinde.

Zájem přitahují zejména Rumunsko, Slovinsko a Chorvatsko

V posledních letech se pozornost českých nemovitostních investorů zaměřila na státy na okraji středoevropského regionu, přesněji v jižní Evropě. Jde přitom zejména o Rumunsko, Slovinsko a o Chorvatsko. Jejich výhodou je členství v Evropské unii, politická stabilita a růst HDP výrazně překonávající evropský průměr. Velkým plusem je i přítomnost rakouských a italských bankovních skupin, které rovněž působí v České republice a investoři jsou na ně zvyklí.

Jižní Evropa, respektive její část, která bývá označována jako Balkán, se v posledních letech stala jedním z nejrychleji rostoucích ekonomických regionů v Evropě. Díky strategické poloze mezi západní Evropou a Asií, bohatým přírodním zdrojům a levné pracovní síle se postupně stává centrem obchodních aktivit. Rostoucí životní úroveň obyvatel a atraktivita pro zahraniční společnosti vytváří zajímavý potenciál na výstavbu a držbu komerčních nemovitostí. Zejména pak v segmentu regionálních retailových parků, po kterých je velká poptávka. Ty jsou mezi investory oblíbené pro svoji jednoduchou správu, vysokou likviditu a vyšší výnosy v porovnání s prémiovými obchodními centry.

Dvojnásobek obchodní plochy během tří let

Příležitosti se chytla spousta místních i zahraničních developerů, kteří začali pokrývat střední a menší města, kde do té doby existovala jen omezená nabídka vhodných obchodů. Pomohl tomu i tlak prodejců potravin výrazně rozšiřovat svoji obchodní síť a změna jejich expanzního modelu. Dřívější preference stavět si vlastní prodejny ustoupila flexibilnějšímu pronájmu obchodních jednotek v obležení diskontních řetězců, drogerií a zverimexů.

V Chorvatsku tak došlo za poslední tři roky ke zdvojnásobení prodejní plochy a v rumunských regionálních městech dnes tvoří osm z deseti nových obchodních ploch právě jednoduché retailové parky.

Průměrné výnosy, za kterých se na těchto trzích retail parky obchodují, se pak pohybují mezi 7,5 až osmi procenty. Vždy samozřejmě záleží na lokalitě, technickém stavu nemovitosti, skladbě nájemců, a především na parametrech financování. Nicméně už při prostém porovnání s výnosy obdobných aktiv v České republice, kde se pohybují mezi 6,25 až 6,5 procenta, se ukazuje zajímavá příležitost, jak dlouhodobě zhodnotit vložené prostředky investorů.