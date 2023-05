Zajištění kurzu není všemocné. Firmám pomáhá tlumit šoky z trhu | e15.cz

Česká měna je nejsilnější k euru za téměř 15 let. Jaký dopad to může mít na českou ekonomiku? Přestanou některé firmy vyvážet?

Domácím firmám mnohem více škodí volatilita (tedy míra kolísání) kurzu než kurz jako takový. Navíc díky úrokovému diferenciálu lze dopady silné koruny mírnit pomocí zajištění. Toho samozřejmě značná část exportních klientů využívá. Některé sektory jsou zasaženy více, zejména pak ty, které pracují s nízkými maržemi nebo jsou silně energeticky náročné. Hlavně kvůli drahým energiím může být pro tyto firmy složité uspět na globálním trhu, např. proti asijské nebo americké konkurenci. Je třeba mít na paměti, že domácí trh je poměrně malý a pro firmy bude těžké fungovat, pokud vyklidí globální trh. Spíše se budou hledat cesty, jak situaci zvládnout.

Je správné, že ČNB drží slovní závazek a udržuje korunu silnou? Podle některých odborníků to ke kýženému snížení inflace příliš nepřispívá…

Na hodnocení kroků ČNB je poněkud brzy. Jestli se ČNB daří pomocí kroků, které dělá, mírnit inflaci, tak to uvidíme nejdřív v létě, kdy začne dobíhat horizont měnové politiky. Samotná silná koruna nebude schopna inflaci tlumit. Pro další vývoj inflace je to ale pozitivní zpráva. V situaci, kdy ČNB nechce dále zhoršovat růstem sazeb pozici českých firem v evropské konkurenci s levnějšími úvěry, je sada použitelných nástrojů poměrně chudá.

Jaký podíl na silné koruně sehrálo nenaplnění katastrofických scénářů o nedostatku plynu v Evropě, potažmo v Česku? Můžeme se v krátkodobějším horizontu dočkat oslabování koruny?

V druhé polovině roku 2022 jsme viděli řadu velmi negativních výhledů. Hrozící odstávky průmyslu nebo dokonce nedostatek plynu v domácnostech. To že tento scénář nenastal určitě koruně pomohlo na přelomu roku. Ale její aktuální silu živí, podle našeho názoru, spíše oslabování dolaru a komunikace ČNB, která slibuje trhu dlouhodobě vyšší sazby a zásah pomocí FX rezerv, pokud by koruna měla nadměrně oslabit. ČNB samozřejmě nedefinuje, co to je nadměrné oslabení. Pro trhy je to jistota, že nepřijdou o své peníze, a proto jsou ochotné je do koruny ukládat.

Jaké jsou indikátory, na které se zaměřujete při odhadování budoucího vývoje trhu s korunou?

Základem je vnímání interakce mezi trhem a centrální bankou. Tedy jak moc trhy věří slovům centrálních bankéřů a jaké od nich očekávají kroky při boji s inflací. Dalšími významnými indikátory jsou maloobchodní tržby, které ukazují, jak moc se utahují podmínky v ekonomice. Trh práce nám ukazuje, zda centrální banka nepřehnala utahování. Třeba v ČR jsou hodně důležitá i data vývoje mezd. ČNB, zejména členka bankovní rady paní Eva Zamrazilová, podmiňuje další zvýšení sazeb nadměrným růstem mezd, který by se mohl přetavit do poptávkové inflace. O vývoji cen hodně napoví např. i index cen průmyslových výrobců.

Jaký je výhled pro vývoj sazeb v USA a Evropě a jak to ovlivní trhy a měnové kurzy?

Z posledního zápisu z jednání Fedu vyplynulo, že američtí centrální bankéři měli na posledním zasedání obavy z rozšíření problémů v americkém bankovním sektoru a volili spíše opatrný přístup. Na druhé straně inflace v Evropě zatím neklesá moc rychle, a navíc dosáhla mnohem vyšších hodnot než v USA. Tlak ze strany ECB na zvyšování sazeb bude muset být větší. Obecně očekáváme spíše růst sazeb v Evropě s jejich pomalejším poklesem v delší budoucnosti a spíše opatrný postup v USA. I když v dohledné době návrat na předválečné hodnoty nelze očekávat. Slabší dolar a výhled na pokles sazeb budou pomáhat koruně k posilování do okamžiku, kdy trhy začnou vyhlížet pokles sazeb i v ČR. Poté se tlak na posilování koruny zmírní a mohli bychom vidět obrat v trendu.

Je měnové zajištění pro klienty nezbytné? Nejsou to jen zbytečné dodatečné náklady?

Zajištění je určitě důležité. Umožňuje zafixovat kurz pro kalkulace a tím ochránit svou obchodní marži. Pomáhá firmám eliminovat jedno z rizik. Nemusí se tedy soustředit na volatilitu kurzu a můžou se o to více věnovat svému byznysu. Smyslem zajištění není „trefit nejlepší možný kurz a na něm pak vydělat“. Smyslem je právě lepší předvídatelnost díky eliminaci výrazných kurzových pohybů. Zajištění pomůže s nastavením ceníků, ale i tvorbou kalkulací a obchodních strategií. Náklad to není – tento kurz mám ve svých kalkulacích a tím pádem je součástí mé cenotvorby. Klienti, kteří s námi zajištění realizovali jej implementovali do svých procesů a nyní se pro ně stalo nedílnou součástí forexových obchodů. Právě to je pro nás největším důkazem, že zajištění kurzu je smysluplné.

Převažují mezi vašimi klienty exportéři nebo importéři? Jaké obory jsou kurzovými riziky nejvíce ohroženy?

Naše portfolio je exportně orientováno, ale to je zejména z důvodu, že kopírujeme reálný stav české ekonomiky. Obchodujeme FX pozice, které firmy produkují svým předmětem podnikání a ne spekulací. Spekulativní FX obchodování neposkytujeme. V posledních letech se nám ale díky akvizici významných importních společností tento poměr snížil. Rizikem výkyvů kurzu jsou všeobecně ohroženy hlavně společnosti, operující s nízkou marží. Ale samozřejmě kurzové riziko je pro každou společnost velmi zásadní. Právě proto je zajištění důležitým nástrojem na jeho eliminaci. Samotné zajištění kurzu samozřejmě není všemocné, ale pomáhá firmám tlumit šoky přicházející z trhu.

Auditovaný zisk společnosti SAB Finance dosáhl za rok 2022 výše 268 milionů korun před zdaněním. Co bylo základem tohoto rekordního zisku?

V SAB Finance poskytujeme své služby pro více jak 19 tisíc klientů. Těm systematicky pomáháme řešit jejich devizové potřeby a zajišťujeme pro ně ty nejvýhodnější měnové kurzy na českém trhu jak v oblasti spotových, tak i termínovaných obchodů. Rok 2022 byl poznamenán značnou ekonomickou nejistotou a turbulencemi na trhu. Doznívající pandemie, recese ekonomiky, válka na Ukrajině či změny ve vedení ČNB znamenaly vyšší volatilitu české koruny. Tyto skutečnosti zákonitě vedly k vyšší poptávce zajištění proti devizovým výkyvům české koruny. V SAB Finance jsme byli výborně připraveni na tuto poptávku reagovat, což se spolu s rostoucí klientskou základnou pozitivně projevilo i ve výši výnosů a zisku.

A jak si vedly společnosti, ve kterých má SAB Finance akciové podíly

Maltská FCM Bank, ve které SAB Finance drží přes svoji dceřinou společnost 99procentní podíl, zaznamenala nejúspěšnější rok v historii, kdy dosáhla zisku před zdaněním ve výši 2,5 milionů eur. Toho se podařilo dosáhnout díky kontinuálnímu růstu banky jak v oblasti bilanční sumy, tak objemu poskytnutých úvěrů.

Česká Trinity Bank pak překonala všechna očekávání a dosáhla zisku před zdaněním za rok 2022 ve výši jedné miliardy korun, čímž překonala zisk z roku 2021 pětinásobně! SAB Finance vlastní desetiprocentní podíl na Trinity Bank.

Zisky jednotlivých společností se následně projeví i v zisku SAB Finance formou plánovaných vyplacených dividend.

Plánuje SAB Finance dál navyšovat podíl v Trinity Bank?

To je otázka na akcionáře společnosti. SAB Finance je kótována na pražské burze a své akcionáře pravidelně informuje o svých záměrech, plánech i jednotlivých cílech. A akcionáři tyto plány na valné hromadě schvalují. Akcionáři společnosti SAB Finance každopádně těží z toho, že Trinity Bank je velmi úspěšná na českém bankovním trhu, roste, kapitálově sílí a to se samozřejmě odráží i na výši dividendy, kterou banka svým akcionářům vyplácí.

Počet klientů SAB Finance se blíží 20 tisícům. Jaký počet očekáváte na konci roku?

Očekáváme pokoření hranice 20 tisíc klientů. Akvizice pro nás byla vždy důležitá. Jedná se o činnost, která nás v SAB Finance baví a jsme v ní úspěšní. Navyšujeme klientskou základnu a zároveň obohacujeme více klientů o naši expertízu. Díky spuštění nové fintech platformy ProStream jsme začali klienty získávat i v online prostředí. Cílem není ale jen počet klientů, ale především i kvalita portfolia jako taková. Hledáme dlouhodobé obchodní vztahy fungující na principu partnerství.

Jan Holý (36)

Ve společnosti SAB Finance je od roku 2013, pozici Viceprezidenta zastává od ledna 2021. Ve firmě zahájil svou kariéru na pozici manažera devizových obchodů, následně pracoval jako regionální ředitel. Do prosince 2020 byl obchodním ředitelem českého největšího nebankovního obchodníka na trhu devizových obchodů pro firemní klientelu. Před příchodem do SAB Finance působil na pozici manažera pro významné zákazníky společnosti Office Depot