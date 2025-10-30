České pistole pro německou armádu. Colt CZ je krok od přelomové zakázky, bundeswehr už shání peníze
Česká zbrojovka, hlavní evropský výrobní závod skupiny Colt CZ, se přiblížila jedné z největších a nejprestižnějších zakázek ve své bezmála devadesátileté historii. S německou armádou má uzavřít rámcovou smlouvu na dodávku až 203 tisíc pistolí z typové řady CZ P-10 za 56 milionů eur, asi 1,3 miliardy korun. Bundeswehr podle německého webu hartpunkt.de už odeslal Spolkovému sněmu žádost o financování kontraktu. Rozhodnutí má padnout v řádu týdnů.
Podle portálu porazila Česká zbrojovka v tendru na služební pistole ráže 9×19 milimetrů svého rakouského konkurenta Glock a slovinskou firmu Arex, která patří české investiční skupině RSBC. Zakázku s uherskobrodským producentem ručních palných zbraní neuzavře přímo německé vojsko, ale tamní distribuční společností POL-TEC GmbH & Co.
Malá pistole s velkým zásobníkem
Mluvčí Colt CZ Eva Svobodová zatím nechce informace blíže komentovat. „Výsledky výběrového řízení ještě nebyly oficiálně oznámeny, proto se nemůžeme k jeho průběhu ani závěrům vyjadřovat. Pokud by ale došlo k podpisu smlouvy, byla by to velmi významná zakázka,“ uvedla pro e15.
V české armádě začaly pistole CZ P-10 C nahrazovat zbraň CZ 75 SP-01 Phantom na začátku dekády. Vojáci vyzdvihují lepší ergonomii polymerového rámu zesíleného skelnými vlákny. Velkým plusem je podle nich kompaktní velikost nové pistole ve spojení s kapacitou zásobníku, který pojme 15 nábojů.
„Prvním krokem bude pořízení 65 tisíc pistolí a příslušenství, což si vyžádá rozpočtové prostředky ve výši přibližně 19 milionů eur. Pozorovatelé předpokládají, že vybraná zbraň je z rodiny CZ P-10,“ napsal německý web.
Přestože uvedená částka zahrnuje DPH, náklady na příslušenství, jako je tělo pouzdra a náhradní zásobníky, i marži německého distribučního partnera, měla by být cena jedné pistole výrazně nižší než dvě stě eur, uvádí portál. To je zhruba trojnásobně méně, než za kolik se civilní verze CZ P-10 prodává na českém maloobchodním trhu.
Před objednáním sériové výroby bundeswehrem však budou muset české pistole absolvovat složitý ověřovací proces včetně taktických operačních zkoušek. Stejně se postupuje i v Česku, kde závěrečné, takzvané vojskové testy provádí přímo armáda jako uživatel dané zbraně nebo systému. Pistole jsou vystaveny extrémnímu vedru, mrazu či prašnému prostředí. Zkouší se i zaměnitelnost jednotlivých součástek z různých zbraní stejného typu.
Velmi náročná brazilská policie
Zatím největšími zákazníky České zbrojovky jsou česká a maďarská armáda. Každá má necelých třicet tisíc vojáků, přičemž se mají rozrůst o osm až deset tisíc příslušníků. Oproti tomu bundeswehr aktuálně čítá přes 180 tisíc vojáků a vojákyň, do budoucna jich plánuje nabrat dalších 80 tisíc. Při porovnání živé síly, výzbroje, schopností nasazení nebo logistiky má Německo šestou nejsilnější armádu v Evropě.
Že uherskobrodská společnost v posledních patnácti letech roste, dokládá rozšiřující se okruh dodávek pistolí, pušek a samopalů nejen v Evropě, ale i ve světě. Mezi nejdůležitější kontrakty patří vyzbrojení francouzské protiteroristické jednotky GIGN, portugalské kriminální policie nebo Královské malajsijské policie.
Česká zbrojovka zaznamenává úspěchy také v Jižní Americe. Pistole CZ P-10 a samopaly CZ Scorpion EVO dodala Dominikánské republice, Argentině nebo Salvadoru.
Významným teritoriem firmy je i Brazílie, jejíž ozbrojené složky jsou jedny z nejnáročnějších uživatelů na světě. Zejména testovací proces je přísný, v průběhu několika málo dnů musejí hlavně a závěry vydržet desítky tisíc výstřelů. To důkladně prověří jejich výkonnost, odolnost a spolehlivost. Proto má kladný ohlas brazilských policistů silný vliv na rozhodování dalších potenciálních zájemců o výrobky České zbrojovky.