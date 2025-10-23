Evropská investiční banka půjčí Česku deset miliard na Pražský okruh a železniční projekty
Evropská investiční banka (EIB) uvolnila Česku půjčku 5,1 miliardy korun na stavbu Pražského okruhu a pět miliard korun na železniční projekty. Banka o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě. Poskytnutá půjčka je součást už dříve schváleného financování, na kterém se Česko s EIB dohodlo. Celkem by od banky na rozvoj dopravní infrastruktury mělo dostat 65 miliard korun.
EIB peníze poslala ministerstvu financí, které je prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) převede Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správě železnic. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) už dříve uvedl, že půjčka od EIB je levnější než jiné způsoby financování stavby dopravní infrastruktury.
EIB je institucí Evropské unie, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů. Jejími akcionáři jsou členské státy EU. Loni skupina EIB v Česku podpořila projekty za 2,47 miliardy eur (62,6 miliardy korun). Proti roku 2023 se podpora zvýšila o třetinu.