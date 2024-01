Evropská komise povolila Křetínskému převzít francouzský řetězec Casino

Konsorcium se skládá z firem EP Equity Investment III, Fimalac a Attestor. Francouzský řetězec upřesnil, že komise vydala rozhodnutí v pátek, unijní exekutiva to dnes potvrdila v pravidelné denní svodce.

„Nad akvizičním prostředkem konsorcia bude mít kontrolu EP Equity Investment III, což je firma, kterou ovládá pan Daniel Křetínský,“ stojí v tiskové zprávě Casina.

Skupina Casino upozornila, že dokončení finanční restrukturalizace i nadále závisí na některých podmínkách. Mezi nimi je i povolení francouzského ministerstva hospodářství, které posuzuje zahraniční investice.

Francouzský řetězec minulý týden oznámil, že konsorcium vedené Křetínským bude po dokončení plánu restrukturalizace vlastnit a ovládat 53,7 procenta základního kapitálu Casina. Podíl ostatních akcionářů se výrazně naředí.

Daniel Křetínský

majoritní vlastník skupiny EPH

Díky prosperujícímu energetickému byznysu postupně snižuje náskok rodiny Kellnerových v žebříčku nejbohatších Čechů. Jmění většinového majitele EPH podle odhadů e15 již přesáhlo hranici 300 miliard korun. Ještě v první polovině minulého roku byl Křetínský členem předchozího poradního výboru rodiny Renáty Kellnerové, který vznikl po úmrtí Petra Kellnera. Vedle Jiřího Šmejce a donedávna menšinového akcionáře PPF Ladislava Bartoníčka radil rodině ohledně strategie a investic. Výbor však postupně utlumil svou činnost a rodina Kellnerových jej v závěru roku nahradila novým sborem, v němž už Křetínský není. Letos by mohl dokončit ovládnutí jedné ze dvou divizí francouzské technologické skupiny Atos. Do úspěšného konce pravděpodobně dotáhne také převzetí sítě supermarketů Casino Guichard-Perrachon. Zájímavé bude sledovat, jak se vyvine snaha Křetínského o investici do ocelářské divize německého konglomerátu Thyssenkrupp. Český byznysmen by tím ještě více posílil pozici významného evropského hráče nejen v sektoru energetiky.