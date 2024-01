Křetínský ovládne více než polovinu francouzské maloobchodní společnosti Casino

Konsorcium vedené českým miliardářem Danielem Křetínským bude po dokončení plánu restrukturalizace vlastnit a ovládat 53,7 procenta základního kapitálu francouzské maloobchodní společnosti Casino. Podíl ostatních akcionářů se výrazně naředí. Zadlužená společnost to uvedla ve svém dnešním sdělení.

Firma se dostala na pokraj platební neschopnosti po letech zadlužování a po nedávných ztrátách tržního podílu ve prospěch konkurentů. Casino nyní pracuje na dokončení záchranného plánu, který má odvrátit bankrot podniku.

Podíl současných akcionářů se výrazně naředí na přibližně 0,3 procenta základního kapitálu, uvedlo Casino. Firma dodala, že podle zprávy nezávislé analytické společnosti Sorgem Évaluation je plán restrukturalizace vůči současným akcionářům spravedlivý.

Casino na základě zprávy Sorgemu uvedlo, že bez provedení plánu restrukturalizace je celková hodnota skupiny ve výši 3,71 miliardy eur (92 miliard Kč) mnohem nižší než její čistý dluh, který činí 7,88 miliardy eur. To znamená, že ekonomická hodnota na 100 akcií je v současné době nulová. Pokud by se však plán restrukturalizace realizoval, hodnota těchto 100 akcií by se zvýšila na přibližně pět eur. Casino zmínilo, že tato částka se velmi blíží upisovací ceně navýšení kapitálu vyhrazeného pro konsorcium.

Sedmá největší skupina supermarketů ve Francii podle svých internetových stránek provozuje celkem 12 389 obchodů. Celkové tržby firmy předloni činily 33,6 miliardy eur.

Křetínský patří k nejvlivnějším postavám českého byznysu. Ovládá řadu průmyslových, obchodních, finančních nebo mediálních firem v České republice i v zahraničí. Ve Francii se mimo jiné významně angažuje v energetice a od roku 2018 vlastní podíl v prestižním francouzském deníku Le Monde.