Řeč je o startupu ElevenLabs, jehož AI umí převádět psaný text na mluvené slovo. Jde o koncept podobný AI generátorům obrázků jako Dall-E a Midjourney nebo generátorům videí typu OpenAI Sora. ElevenLabs má potenciál změnit například svět dabingu, pro který bude možné do videoher nebo filmů generovat syntetické hlasy. Mezi zákazníky evropské služby patří namátkou třeba The Washington Post, The New Yorker, ESPN, reklamní agentury, Nvidia a další. Startup rovněž bojuje s možným zneužíváním. Jak e15 informovala, Rusko použilo generování hlasů pro šíření propagandy proti Ukrajině v rámci evropských zemí.

„Naším dlouhodobým cílem je udělat každý obsah přístupný v jakémkoli jazyce a jakémkoli hlase,“ shrnul výkonný ředitel a spoluzakladatel ElevenLabs Mati Staniszewski. Tento absolvent Imperial College a bývalý zaměstnanec BlackRocku a Palantiru firmu rozjel se svým polským kolegou Piotrem Dąbkowskim.

ElevenLabs teď v investičním kole series C posbíral 180 milionů dolarů, skoro 4,5 miliardy korun. Celkově už to dělá 281 milionů dolarů, téměř sedm miliard korun. Peníze opět vložili giganti ze Silicon Valley jako Sequoia Capital nebo Salesforce.com, kteří se účastnili předchozích kol financování, a přidali se i mezinárodní hráči typu Deutsche Telekom (vlastník českého T-Mobilu), NTT DoCoMo nebo LG. Kolo vedly fondy a16z a Iconiq Growth.

Kdo se tentokrát nepřidal, je český fond Credo Ventures. Ten do ElevenLabs vstoupil v naprostém začátku, když začátkem roku 2023 v rámci kola pre-seed investoval dva miliony dolarů, necelých 50 milionů korun. V dalších kolech se přidala velká jména jako Andreessen Horowitz, bývalý ředitel strojového učení v Applu Daniel Gross, nebo Nat Friedman, zakladatel GitHubu (prodáno Microsoftu za 7,5 miliardy dolarů). Credo Ventures své pozice navýšilo v kolech series A a B.

Pražský fond nekomentuje, jak velký podíl v ElevenLabs drží. Podle informací e15 nicméně Credo cílí na velký exit v řádech miliard (po vstupu na burzu či prodeji). Podobná trefa se fondu podařila udělat v roce 2021 s rumunským startupem UiPath, do něhož Češi rovněž vstupovali na začátku a který následně upsal akcie na burze v New Yorku. Jeho aktuální tržní hodnota je osm miliard dolarů.

Za Credo Ventures se o investici do ElevenLabs stará jeden z partnerů fondu Maciek Gnutek. Ten sídlí v domovském Polsku a k ElevenLabs se dostal i díky tomu, že zakladatelé jsou jeho krajané. Credo Ventures se nejenom po úspěchu s UiPath snaží působit jako aktivní fond ve střední a východní Evropě. Gnutek označil ElevenLabs za hlas probíhající AI revoluce.

Strojové zpracování hlasu, kterému se polsko-britský startup věnuje, díky nástupu nových AI čipů a metod zpracování akceleruje. Podobných firem je více. Brněnská společnost Phonexia už několik let vyvíjí opak toho, co dělají ElevenLabs – její software umí analyzovat mluvené slovo, přepisovat ho do textu a hledat v něm třeba emoce. Používá se v call centrech nebo při vyšetřování. Mezi zákazníky patří Telefónica, T-Mobile, Innogy a další.

ElevenLabs se v loňském roce rozrostla z 30 na 120 lidí. Nově získané peníze mají kromě jiného pomoci začlenit do softwaru podporu pro více jazyků, než je aktuálních 32. Čeština už je podporována. „Toto kolo financování nás posouvá blíže ke světu, kde se digitální interakce bude odehrávat pomocí hlasové komunikace,“ uvedl Staniszewski.