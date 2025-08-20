Česko se chce na EXPO blýsknout i lasery a fotonikou. Uspořádá k nim konferenci
Nejen odkaz na dílo Alfonse Muchy, originální pavilon ze dřeva a skla nebo rozmanitá kulturní vystoupení jsou tím, čím se chce Česko prezentovat na světové výstavě EXPO. Na září přichystalo konferenci, kde hodlá prezentovat i moderní výzkum v takových oblastech, jakými jsou využití laserů a fotoniky.
Fotonika už dnes neslouží jen k přenosu dat, ale má své významné místo například i v medicíně, především v diagnostice. Využití laserů je pak velmi široké.
„Laserové a fotonické technologie dnes formují klíčové obory od energetiky, medicíny a kvantových technologií až po vesmírný průmysl a metrologii. Česká republika v této oblasti vyniká nejen výzkumnou infrastrukturou, ale také úspěšným zapojením do mezinárodních vesmírných misí a rozvojem pokročilých komponent a systémů,“ uvádí kancelář generálního komisaře české účasti na EXPO.
Na konferenci tak budou zastoupeny energetika, zdravotnictví a biotechnologie, kvantové technologie a měření, vesmírný výzkum a průmyslové aplikace. Diskutovat se bude mimo jiné o průzkumu vzdáleného vesmíru nebo laserem řízené jaderné fúzi.
„Světové výstavy byly vždy místem, kde se představovaly nejvýznamnější inovace a technologické milníky své doby. Jsme proto rádi, že v Ósace můžeme ukázat, jak česká věda, fotonika a vesmírné technologie – společně s talentem a kreativitou – otevírají nové možnosti pro průmysl, výzkum i každodenní život,“ říká generální komisař české účasti Ondřej Soška.
Konference pod názvem „Photonics, Lasers, Space: Designing the Future Society – Vision 2040“ proběhne ve dnech 9. až 11. září. Pořádá ji výzkumná infrastruktura ELI ERIC ve spolupráci s Českým optickým klastrem a dalšími partnery, včetně japonských. Optický cluster sdružuje špičkové podniky, výzkumné organizace a univerzity a hraje klíčovou roli při systémovém propojování výzkumu, průmyslu a vzdělávání. Jeho cílem je i zajišťovat viditelnost české optiky, s níž fotonika úzce souvisí, v evropských inovačních strukturách.
„EXPO je pro nás skvělou příležitostí nejen k mezinárodní prezentaci české vědy a technologií, ale především k navazování nových strategických partnerství a rozvoji mezinárodní spolupráce. Věříme, že spojení české invence, kreativity a výzkumného know-how s japonskou technologickou tradicí, precizností a důrazem na dlouhodobý rozvoj má obrovský potenciál přinést výsledky, které budou mít skutečný dopad nejen v Evropě a Asii, ale i globálně,“ uzavírá ředitel centra ELI Beamlines Roman Hvězda.