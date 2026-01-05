Banky, auta, cukrovinky. Žebříček 10 zahraničních firem, které platí v Rusku největší daň z příjmu
- Evropské i americké firmy necelé čtyři roky od začátku ruské invaze na Ukrajinu stále dominují v žebříčku největších zahraničních plátců daní v Rusku.
- V jednom sektoru ale evropské firmy pole vyklidily. Kdo na jejich odchodu z Ruska naopak vydělal?
- Jak firmy reagují na obvinění, že svým podnikáním nepřímo přispívají k chodu ruské armády?
Ukrajinu v lednu čekají čtvrté pravoslavné Vánoce od začátku ruské invaze. Řada zahraničních firem po ruském útoku omezila své působení v zemi jako nesouhlasnou reakci na válečný konflikt. Přesto některé firmy v Rusku zůstaly. Organizace B4Ukraine sestavila žebříček zahraničních firem, které tam v roce 2024 zaplatily nejvíc na daních z příjmu. Kdo žebříček s odstupem vede?
10. OTP Bank
Maďarská OTP Bank je jednou z několika evropských bankovních společností, které ani po ruské invazi na Ukrajinu nepřerušily své podnikání v Rusku. Služby poskytuje jak lidem v podobě běžných bankovních služeb, tak firmám. Počet jejích klientů v Rusku se přibližuje jednomu milionu, což přispělo k tomu, že banka zaplatila v roce 2024 na daních v zemi skoro 90 milionů dolarů.
Po utlumení činnosti jiných evropských bank navíc pozice OTP v Rusku zesílila. Obvinění z možné podpory financování ruské války banka odmítá. Tvrdí, že se řídí platnými pravidly i mezinárodními sankcemi. OTP je jednou z největších maďarských komerčních bank v celé řadě států, zejména ve východní Evropě. Působí například v Bulharsku, Srbsku, Rumunsku a také třeba na Ukrajině.
9. Mars
I přes prvotní prohlášení z roku 2022 o omezení aktivit v Rusku tento americký potravinářský gigant v podnikání pokračuje. Na daních tam loni zaplatil skoro 100 milionů dolarů. Navíc je stále jedním z největších zahraničních hráčů v tomto oboru.
Mars je nadnárodním výrobcem čokolády, cukrovinek a dalších pochutin. Do jeho portfolia patří třeba značky Snickers, Milky Way, Twix nebo Skittles. Americká firma má ale kromě toho také rozsáhlou divizi zaměřenou na prodej krmiv pro domácí mazlíčky a další produkty. Firma dosahuje každý rok miliardových tržeb.
8. Uniper SE
Osmou firmou v pořadí je německá energetická společnost Uniper. Ta zaplatila loni na daních v Rusku přes 100 milionů dolarů. K odchodu z ruského trhu firmu nedonutily ani mezinárodní sankce. V zemi Uniper funguje hlavně jako dodavatel plynu. Firma tvrdí, že mezinárodní sankce neporušuje. I přesto se ale kvůli významným příspěvkům do ruského rozpočtu dostává pod tlak investorů.
Firma Uniper vznikla jako dceřiná firma společnosti E.ON. V jiných zemích se specializuje na výrobu elektřiny, ale hlavně na její dodávky, stejně jako na dodávky plynu a tepla. Působí také v Nizozemsku, Polsku nebo ve Skandinávii.
7. UniCredit Bank
Další bankovní společností, která stále udržuje podnikání v Rusku, je italská UniCredit Bank. Do ruského rozpočtu banka v roce 2024 odvedla 120 milionů dolarů. Podobně jako maďarská OTP také UniCredit Bank tvrdí, že sankční režimy neporušuje a že nefinancuje ani ruské ozbrojené síly. Přesto ale zůstává jedním z největších zahraničních plátců do tamního rozpočtu.
UniCredit Bank má po Evropě rozsáhlou síť. Působí například v Polsku, Rumunsku i v Česku. Silné zastoupení má také v Německu. V zemích poskytuje kompletní bankovní služby od retailového bankovnictví, úvěrů a investic až po korporátní finance.
6. Pepsi
Podnikání v Rusku zcela neukončila ani americká Pepsi. V reakci na ruskou invazi své aktivity upravila: omezila investice a celkově měnila strukturu svého byznysu. I tak v Rusku v roce 2024 zaplatila přes 122 milionů dolarů na dani z příjmu.
Americká Pepsi je známá především pro své nealkoholické nápoje. Nejde jen o stejnojmennou Pepsi Colu, ale také třeba o Mountain Dew a další. Kromě toho má firma i vlastní značky pochutin jako Lay’s, Doritos nebo Cheetos. Působí skoro po celém světě a jde o jednu z nejrozšířenějších spotřebních značek vůbec.
5. Leroy Merlin
Jedním z maloobchodních hobby řetězců, které po ruské invazi v zemi zcela nepřestaly podnikat, je francouzský řetězec Leroy Merlin. Přestože firma v roce 2022 prohlásila, že v Rusku omezí investice i celé podnikání, prodejny stále zůstávají v provozu. Do ruského rozpočtu firma zaplatila 128 milionů dolarů.
Leroy Merlin je francouzská nadnárodní maloobchodní společnost specializující se na výrobu a prodej stavebních materiálů, domácích potřeb a vybavení pro kutily a zahradu. Patří do skupiny ADEO, která je jedním z největších evropských hráčů v domácím a stavebním retailu.
4. Japan Tobacco
Rusko je dlouhodobě jedním z nejdůležitějších trhů pro výrobce cigaret a dalšího zboží Japan Tobacco International. A k významné změně nedošlo ani po ruské invazi na Ukrajinu. V roce 2024 japonská firma, která má v Rusku jak výrobní, tak distribuční síť, tam odvedla na daních 182 milionů dolarů.
Japan Tobacco International (JTI) je jednou z největších tabákových společností na světě. Firma se specializuje na výrobu a prodej cigaret a dalších tabákových a nikotinových výrobků, přičemž mezi její nejznámější značky patří Winston nebo Camel a další. JTI působí ve více než 130 zemích světa a má silnou pozici zejména v Evropě, Asii a v Africe.
3. Phillip Morris
Další nadnárodní tabákovou firmou, které se z Ruska příliš „nechce“, je americká společnost Phillip Morris. I po zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu Philip Morris pokračoval ve výrobě a prodeji v Rusku, byť s deklarovaným záměrem zemi v budoucnu opustit. V roce 2024 ale firma zaplatila 220 milionů dolarů na dani z příjmu, což ji řadí mezi největší zahraniční přispěvatele do ruského státního rozpočtu.
Firma Philip Morris je rovněž jedním z největších producentů tabákových a nikotinových výrobků na světě. Do jejího portfolia patří nejen tradiční cigaretové značky jako Marlboro, ale také alternativní produkty typu Iqos a další zahřívané tabákové výrobky. Firma působí ve více než 180 zemích a dlouhodobě generuje miliardové tržby.
2. Chery Automobile
Na rozdíl od ostatních firem jde tentokrát o úplně jiný případ. Zatímco řada evropských firem své působení v Rusku po zahájení invaze omezila nebo ukončila, jiným firmám, zejména těm čínským, se otevřely dveře k novým možnostem. Po odchodu evropských automobilek se šance chytila čínská automobilka Chery Automobile, jejíž pozice v Rusku sílí. V roce 2024 zaplatila na dani 222 milionů dolarů.
Chery Automobile je čínský státní výrobce automobilů zaměřený především na výrobu osobních vozů, SUV a elektromobilů v dostupnějším cenovém segmentu. Společnost se od devadesátých let postupně vypracovala mezi největší čínské exportéry automobilů. Chery působí ve více než 80 zemích světa, zejména v Asii, Latinské Americe, Africe a na Blízkém východě. V posledních letech expanduje i do Evropy.
1. Raiffeisen Bank
Žebříčku s odstupem dominuje rakouská Raiffeisen Bank, která také čelí kvůli podnikání v Rusku dlouhodobé kritice. Rusko je totiž pro tuto rakouskou banku dlouhodobě největším a nejziskovějším trhem. A po zahájení ruské invaze na Ukrajinu se toho moc nezměnilo. V roce 2024 odvedla rakouská společnost více než 400 milionů dolarů na tamní dani z příjmu. Banka přesto opakovaně tvrdí, že se snaží podnikání v Rusku omezit, nebo dokonce ruskou divizi prodat.
Raiffeisen Bank je rakouskou bankovní skupinou a jedním z nejvýznamnějších finančních hráčů ve střední a východní Evropě. Skupina poskytuje široké spektrum bankovních služeb od retailového a firemního bankovnictví přes investice, leasing až po kapitálové trhy. Působí ve více než deseti zemích včetně Rakouska, Česka, Slovenska, Rumunska nebo třeba Polska.