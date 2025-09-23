Český pavilon na EXPO postoupil do finále soutěže World Expolympics v pěti kategoriích
Český národní pavilon na EXPO 2025 zabodoval v soutěži nazvané World Expolympics, která si klade za cíl ocenit to nejlepší, co je na světové výstavě k vidění. Postoupil do finále hned v pěti kategoriích.
World Expolympics pořádá mezinárodní organizace Experiential Design Authority (TEDA), která oceňuje špičkovou kvalitu a kreativitu na výstavě v Ósace. Vyhlášení soutěže proběhne v americkém pavilonu v úterý 23. září 2025 ve večerních hodinách.
„Velmi nás těší, že Český pavilon postoupil do finále v několika kategoriích. Je to důkazem, že naše koncepce i týmová práce rezonují nejen u odborné poroty, ale také u návštěvníků z celého světa. Jsme hrdí, že můžeme Česko prezentovat v takto prestižním mezinárodním kontextu,“ říká generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.
Český pavilon je finalistou v následujících kategoriích:
Best Small Pavilion – ocenění pro nejlepší malý pavilon s rozlohou pozemku do jednoho tisíce metrů čtverečných
Best Presentation – Ballet of Tomorrow – za originální a vizuálně působivé představení propojující umění a moderní technologie
Best Mascot – René – za nápaditého maskota, který se stal oblíbeným symbolem pavilonu a celé světové výstavy
Best Pavilion Team – za nasazení, profesionalitu a schopnost vytvářet inspirativní prostředí pro návštěvníky
People’s Choice – ocenění vycházející z hlasování veřejnosti
„Tuto soutěž jsme připravili proto, aby upozornila na obrovský talent a představivost, které pohánějí náš obor na světové scéně,“ uvádí výkonný ředitel TEDA Travis Stanton a doplňuje: „Finalisté představují to nejlepší ze současného zážitkového designu – projekty, které nejen poutají pozornost, ale také inspirují, propojují a mění způsob, jakým lidé vnímají prostory a příběhy.“
O vítězích rozhoduje 32členný mezinárodní panel odborníků z různých zemí a disciplín – od exhibition designu, architektury a kulturního storytellingu až po kreativní design a interaktivitu. Porota tak posuzuje nejen vizuální a architektonickou kvalitu staveb, ale také jejich schopnost předat příběh, zaujmout návštěvníky a nabídnout jim inovativní zážitky.
Kromě rozhodnutí odborné poroty hraje významnou roli i veřejnost: finalisté kategorie People’s Choice byli vybráni prostřednictvím otevřeného hlasování a tři pavilony s nejvyšším počtem hlasů obdrží zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili.
Česko se jako samostatný stát účastní světové výstavy EXPO pošesté. Design pavilonu ve tvaru skleněné spirály vzešel z otevřené architektonické soutěže, kterou v březnu 2023 vyhrálo studio Apropos Architects. Nosnou konstrukci stavby tvoří moderní dřevěné CLT panely, fasádu pak umělecké sklo.
Uvnitř se nachází stálá expozice, multifunkční autorium Daisue Hall, zázemí pro obchodní jednání, restaurace, CTP lounge a před pavilonem je pro návštěvníky k dispozici odpočinková zóna s výhledem na moře. Téměř každý týden se od pátku do neděle konají kulturní vystoupení. Pavilon je největší dřevostavbou svého druhu bez kovové nosné konstrukce v Japonsku. Veřejnosti se oficiálně otevřel 13. dubna 2025.