Do Japonska vyrazí poslední skupina žáků z Plzeňského kraje. Jejich cílem bude EXPO v Ósace
Česká účast na světové výstavě EXPO přinesla možnost podívat se do Japonska i celkem sedmdesáti žákům z Plzeňského kraje. První tři skupiny se už vrátily domů, poslední vyrazí do Ósaky během sprna.
Žáci středních škol a učilišť dostali unikátní možnost v rámci programu DRESS UP & STAY HOME. Jejich program zahrnuje především návštěvu světové výstavy EXPO 2025, inovačního centra Tokyo Innovation Base a Miraikan a také Národního muzea vědy v Tokiu. „Dáváme našim studentům možnost poznat svět jinak, než jen z učebnic. EXPO je živá laboratoř nápadů, která jim může změnit pohled na budoucnost, technologie i vlastní roli ve společnosti,“ říká náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.
„Speciální návštěvou bylo pro účastníky projektu také výzkumné centrum RIKEN, které zpřístupnilo své zařízení na výzkum v oblasti kvantového počítání, a metropolitní střední škola Momijigawa High School,“ doplňuje Jaroslava Havlíčková, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje.
Se studenty krajských škol se sešel také generální komisař české účasti Ondřej Soška. Podělil se s nimi o příběh vzniku pavilonu, který tvoří nejviditelnější exponát české prezentace. „Nebylo vůbec snadné přesvědčit japonské úřady a místní autority k tomu, aby nám dali zelenou ke stavbě technologicky unikátního a inovativního pavilonu. Díky naší neúnavné vůli, snaze a kreativitě se nám ale v Japonsku podařilo vybudovat něco, co tam ještě nikdo nikdy nepostavil. První pětipatrovou budu z CLT, tedy křížem lepeného dřeva bez ocelové nosné konstrukce. A ještě k tomu kruhovou,“ řekl.
Díky českému zastoupení získali žáci také přístup na samotné EXPO a přednostní vstup i do některých jiných národních pavilonů.