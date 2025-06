Sledujte start ROBOT Expedice. Historická vozidla pojedou z Prahy až do Ósaky

Slavnostní ceremoniál začal v 8:30 hodin u sochy T. G. Masaryka, samotný odjezd vozů je plánován krátce po desáté. Organizátoři na start pozvali i širokou veřejnost, aby si prohlédla vozy a seznámila se s jejich posádkami. Start zpestřila i slavná Tatra 87 Hanzelky a Zikmunda zapůjčená ze sbírek NTM Praha.

Celý program je možné sledovat také online – přímý přenos začal již v 8:00.

VIDEO:Sledujte přímý přenost startu ROBOT Expedice

Start je také přenášen do českého pavilonu na EXPO 2025 v Ósace, kde ho sledují návštěvníci a hosté světové výstavy v reálném čase.

Zdeněk Thoma: osobní spojení s historií

Expedici odmávl také cestovatel, novinář a fotograf Zdeněk Thoma. Jeho účast má symbolický význam – byl totiž vedoucím legendární expedice Sakura, při níž čtveřice mladých Čechů dorazila stopem a pěšky na první EXPO do Ósaky v roce 1970. Právě tato cesta se stala inspirací pro ROBOT Expedici.

„Dobrodružství poznávání – vidět, slyšet, objevovat – tomu fandím stejně jako Expedici Robot. Když mě oslovil pan Zajíček a představil projekt cesty českých veteránů do Japonska, byl jsem nadšen. Expedici přeji mnoho úspěchů a žádné problémy,“ říká Thoma.

Cesta, která spojuje

Výprava nese podtitul „Mise přátelství a míru mezi národy“. Za volanty zasedli čeští a slovenští nadšenci v legendárních vozech značek Tatra, Škoda, Toyota a Ford. Vůdčí postavou expedice je Josef Zajíček, zakladatel hodinářské značky ROBOT a majitel Autodromu Most.

„Nejde jen o cestu, ale o gesto, kterým chceme světu připomenout, že Česko není jen zemí krásné historie, ale i inovací, designu a techniky. A že máme odvahu vyrazit vstříc výzvám,“ říká Josef Zajíček, který vede kolonu v Tatře 603 z roku 1959.

V cíli na výstavišti EXPO 2025 na ostrově Yumeshima v Ósackém zálivu se pak ROBOT Expedice představí během Českého národního dne, který se uskuteční 24. července.

Význam pro Česko i EXPO

ROBOT Expedice je součástí oficiální prezentace České republiky na EXPO 2025. Generální komisař Ondřej Soška vnímá projekt jako výjimečný způsob, jak ukázat světu českého ducha:

„Expedice má za cíl propagovat Česko ve světě, poukazovat na přátelství mezi národy a jejich spolupráci. Do příprav byly zapojeny desítky lidí napříč Evropou a Asií a bez jejich vzájemné interakce a podpory by se tato dobrodružná cesta nemohla uskutečnit. Vážím si zápalu celého organizačního týmu, který se stejně jako my na EXPO 2025 v Ósace snaží vyzdvihnout, že Česko má světu co nabídnout – od techniky a inovací přes kulturu až po schopné a pracovité lidi. Máme být na co hrdí, jen si to často neuvědomujeme,“ uvedl Soška.