Kopie Suzuki Jimny míří do Česka. Bude elektrická a levná
Nejnovější generace Suzuki Jimny se na českém trhu dlouho neudržela. Dnes je k sehnání už jen jako ojetina – a ta často stojí víc než nový vůz. Alternativou je elektrická kopie, kterou lze pořídit dokonce levněji, píše Auto.cz.
Čtvrtá generace Suzuki Jimny si po uvedení vysloužila velmi pozitivní reakce a o auto byl až nečekaný zájem. V Evropě však vydrželo velmi krátce kvůli emisím a vrátit se zde mohlo pouze jako užitkové vozidlo kategorie N1. Ani to už dnes v nabídce nenajdete, což vedlo k dost paradoxní situaci.
Když se v Česku Suzuki Jimny začalo prodávat, začínalo na 422 900 korun ve verzi s manuálem a 496 900 korun s automatem. V nabídce ojetin ale jen výjimečně najdete kousek, který by se vešel do půl milionu. Většina vozů čtvrté generace v nabídce začíná někde nad 600 tisíc korun a někteří prodejci jsou i výrazně odvážnější.
Schopný off-road si někteří zájemci kupovali i jako stylovku do města, kam se díky malým rozměrům a kolům imunním vůči obrubníkům až překvapivě hodí. A právě ty může zaujmout novinka, která se od podzimu začne prodávat na českém trhu. Baojun Yep totiž vypadá jako kopie Suzuki Jimny, proti kterému je ještě o trochu menší. Zatímco Japonec měl na délku 3550 mm, Číňan má 3381 mm. Proti originálu je o trochu širší, výška je však úplně stejná.
Rozdíl v pohonu
Zásadní je ovšem rozdíl v pohonu, protože Yep je pouze elektrický. Vzadu umístěný motor má výkon 50 kW a 140 Nm točivého momentu. Pro srovnání, Jimny mělo 75 kW a 130 Nm. Baterie LFP má kapacitu 28,1 kWh a dojezd je 303 kilometrů dle nepřesného čínského cyklu CLTC. Na velké cestování to nebude, což ale ostatně platí i pro Suzuki Jimny. Proti tomu je elektrická novinka dokonce ještě o kus lehčí, váží jen 1.006 kg. Nevýhodou je pohon pouze na zadek, i když se snad chystá i čtyřkolka.
O elektrickém Suzuki Jimny se mluvilo také a automobilka dokonce potvrdila jeho uvedení na evropský trh. Jenže pak asi změnila názor a podle posledních zpráv je vývoj modelu zrušen. Podle šéfa Suzuki by totiž vyšší hmotnost, způsobená přidáním baterie, zničila charakter vozu. Odmítl i hybridní verzi, o které se také roky spekulovalo.
I přes malé rozměry má Yep čtyři místa pro pasažéry a může mít bohatou výbavu. Nesmí samozřejmě chybět dva velké displeje, systém automatického parkování, systém držení v jízdním pruhu s automatickou změnou pruhu, výhřev baterie nebo automatická klimatizace. V Číně si na něj mohou majitelé objednat i veliký displej na boxu, který imituje držák na rezervu. Na tom pak mohou přes mobilní aplikaci zobrazovat videa nebo zprávy pro řidiče za nimi.
V Číně jde o relativně levné auto, což by mělo platit i u nás. Prodávat jej bude oficiální zastoupení značky Wuling EV Car Import, a nejspíše u nás ponese i loga Wulingu. Ten totiž spadá do stejného společného podniku SAIC-GM-Wuling jako Baojun. Základní cena v Česku by měla být 499.000 Kč vč. DPH, což z Yepu udělá jeden z nejlevnějších elektromobilů na našem trhu. Jeho konkurencí budou malé, převážně čínské elektromobily, jako Dongfeng Box, Wuling Bingo nebo Leapmotor T03, proti nimž ale půjde podstatně stylovějším vzhledem. První kusy mají být v Česku v říjnu, kdy bude zahájen prodej.
Později by měl nabídku doplnit také větší Baojun Yep Plus, který už má téměř čtyři metry a pět dveří. I plusko má pohon jen na zadek, ale s výkonem 75 kW. V Číně jsou na výběr tři velikosti baterií, všechny LFP. Základ má 32 kWh, střední výbava 41,9 kWh a maximem je 54 kWh. Na některých trzích se mimochodem toto auto prodává jako Chevrolet Spark EUV.