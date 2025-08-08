Na peníze ČNB by rád oklikou dosáhl i bitcoinový fanatik Saylor
Každý, kdo investuje do amerického akciového indexu S&P 500, by mohl brzy nepřímo držet také akcie firmy Strategy bitcoinového věrozvěsta Michaela Saylora. A to včetně České národní banky.
Strategy, dříve měla v názvu předponu Micro, se nedávno svými příjmy nebo tržní hodnotou formálně kvalifikovala k zařazení do indexu pěti stovek největších veřejně obchodovaných firem v USA. Zda se součástí populárního „esenpíčka“ opravdu stane tento největší korporátní držitel bitcoinů na světě, ještě ale není jasné. V průběhu září o tom bude rozhodovat komise, která za složení S&P 500 odpovídá, připomněly servery Yahoo Finance a Bazinga.
Pokud by se součástí indexu Strategy opravdu stala, nepřímo by Saylorovi na nákup dalších bitcoinů přispěla mimo jiné i Česká národní banka, která se snaží o diverzifikaci části svých devizových rezerv prostřednictvím investic do takového výběru firem, který co nejpřesněji kopíruje složení předem stanovených akciových indexů. Včetně S&P 500.
Kryptoměny a ČNB
Tuzemská centrální banka díky tomuto mechanismu letos poprvé nesměle vstoupila do světa kryptoměn prostřednictvím nákupu akcií Coinbase za více než 18 milionů dolarů, jedné z největších kryptoburz světa. Vstup ČNB do akcií kryptobyznysu ale nelze dávat do souvislosti se záměrem guvernéra Aleše Michla zařadit do rezerv centrální banky v omezeném množství i bitcoin. Centrální banka nyní zpracovává analýzu, která tento nápad vyhodnotí.
„ČNB neprovádí aktivní výběr jednotlivých titulů a sama se nerozhoduje o zařazení konkrétních akcií – složení portfolia je určeno složením příslušných indexů,“ upřesňoval v této souvislosti komunikační odbor centrální banky.
Akcionáři Strategy doufají, že zařazením do známého indexu by se korporaci pomyslně odemknul přístup k novým zdrojům poptávky po jejích akciích, čehož by využila k další akumulaci virtuálních mincí. „Jedna věc je jistá. Jakmile se Strategy podaří do S&P 500 proniknout, institucionální dopad bude nedozírný,“ napsal na síti X Tomáš Greif, produktový ředitel pražské společnosti Braiins, která vyvíjí nástroje na efektivnější těžbu bitcoinu. „Zařazení Strategy by vyústilo v masivní mechanické nakupování jejích akcií ze strany každého fondu, který jen pasivně následuje složení indexu.“
„Běh věcí je takový, že časem budeme zařazováni do dalších a dalších indexů. A nakonec třeba i do S&P 500,“ maluje si Michael Saylor, spoluzakladatel Strategy, která drží přes 600 tisíc bitcoinů z celkových skoro 20 milionů existujících virtuálních mincí. Firma je už od prosince loňského roku součástí indexu technologických akcií Nasdaq. Od svého zařazení do společnosti stovky největších technologických firem na stejnojmenné newyorské burze posílily akcie Saylorovy firmy o zhruba patnáct procent.
Bitcoin, Strategy a jistota násobku?
Část analytiků ale připomíná, že otázka zařazení Strategy po boku Applu, Nvidie a dalších 497 společností vůbec nemusí mít jasnou odpověď. Strategy nedělá z byznysového hlediska v podstatě už nic jiného, než že pravidelně přikupuje kryptoměnu za peníze získané prodejem vlastních cenných papírů. Růst kurzu kryptoměny tak díky změně účetních standardů v USA umožňuje Saylorem reprezentované firmě vykazovat zhodnocení nakoupených bitcoinů jako nerealizovaný zisk. Doby, kdy (Micro)Strategy provozovala robustní obchodní model v oblasti nabízení softwaru na byznysovou analytiku, pominuly.
Od roku 2020 se Saylor, který opakovaně navštívil se svými přednáškami Prahu, prostřednictvím své firmy zaměřil na skupování bitcoinů. Díky této strategii společnost na Wall Street de facto fungovala jako bitcoinový burzovně-obchodovaný fond (ETF) ještě předtím, než tam loni mohla zahájit provoz klasická étéefka, která ve prospěch klientů nakupují bitcoiny. „Dluhové nástroje, které vnáší peníze do Strategy, platí úroky generováním nových akcií téže firmy. V tom je ten fór, tam není z čeho ty kupony platit,“ upozornil nedávno na konferenci CryptoByte Aleš Vávra, specialista na takzvané shortování akcií, tedy sázení na jejich propad.
„Analytici se neshodnou na tom, zda obchodní model Strategy spočívající v akumulaci bitcoinů bude představovat problém pro komisi, která schvaluje změny ve složení S&P 500. Její členové chtějí, aby byl v indexu zastoupen reálně fungující byznys, ne investiční fondy,“ upozornil již dříve pro Bloomberg akciový expert americké Brooklyn Investment Group Antii Petajisto.
