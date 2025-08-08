Párty Svět neustál tlak na trhu. Dluhy firmy přesáhly pět milionů, soud řeší insolvenci
Obchod s heliovými balonky a dekoracemi na oslavy Párty Svět míří do insolvence, návrh zveřejnil městský soud v rejstříku v pátek. Z něj vyplývá, že se finanční situace ve firmě od začátku letošního roku zhoršila natolik, že prodejce dekorací nebyl schopen platit závazky, a to včetně svého hlavního dodavatele, firmy Pro Party. Společnost, která na trhu působí od roku 2010, dluží 5,7 milionu korun.
Podnikání firmy se podle jednatele Zamira Wolffa potýká s problémy od pandemie covidu-19, kdy se nemohly konat oslavy, a tím klesla i poptávka po dekoracích na takové akce. Vlivem inflace i rostoucí konkurence v následujících letech se firmě nepodařilo z nepříznivé situace dostat. „Společníci dlužnice přistoupili k financování činnosti firmy ze svých vlastních finančních zdrojů, což se stalo neúnosným, jelikož finanční situace neprojevuje známky zlepšení,“ píše se v návrhu.
Od začátku letošního roku měl být stav firmy natolik špatný, že Párty Svět přestal být schopný splácet své závazky – včetně těch vůči hlavnímu dodavateli zboží, společnosti Pro Party, s níž je personálně propojen. V obou firmách působí Wolff jako jednatel spolu s Danou Jakobsone-Zevi.
Jak vyplývá z insolvenčního návrhu, firma eviduje sedm věřitelů. Kromě zmiňované společnosti Pro Party, které Párty Svět dluží přes 4,3 milionu, jde o dluh dodavateli elektřiny ve vysočanském obchodním centru Harfa – Harfa Energo. Dále firma dluží kolem 370 tisíc korun například společnosti Galerie Slovany, stojící za obchodním domem v Plzni. Celkový dluh firmy dosahuje 5,7 milionu korun.
Společnost nevlastní žádný nemovitý ani cenný movitý majetek. Její finanční prostředky podle insolvenčního návrhu ke konci července tvořil pouze zůstatek ve výši necelých sedm tisíc korun na účtu. Dále má firma v provozovnách obvyklou hotovost a částku 549 tisíc korun určenou na výplaty mezd zaměstnanců. Pobočky provozuje Párty Svět čtyři. Kromě zmiňované pražské Harfy a plzeňské Galerie Slovany dále jednu v OC Atrium v Hradci Králové a jeden obchod v nákupním centru Géčko Liberec.
Se společnicí obou firem s dekoracemi na oslavy se redakce pokusila spojit telefonicky, telefon uvedený na webových stránkách byl ale v pátek dopoledne vypnutý. Na e-mailovou reakci k dotazům, zda a jakým způsobem insolvence dopadne na čtyři provozované pobočky pod názvem Pro Party, nyní e15 čeká.