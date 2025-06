Herečka Sydney Sweeney proměnila bizarní žádosti svých fanoušků ve skutečný produkt. Ve spolupráci s kosmetickou značkou Dr. Squatch uvádí na trh mýdlo s kapkou své koupelové vody. Kampaň balancující mezi virální recesí a byznysovým kalkulem dobře ilustruje, jak dnes celebrity monetizují vlastní obraz – i ten ve vaně. S informací přišel list New York Times .

Na počátku stála absurdní žádost fanoušků, která původně působila spíše jako internetový žert: zda by si mohli zakoupit koupelovou vodu herečky Sydney Sweeney. Americká herečka, známá z filmů Euforie nebo S tebou nikdy, nyní na tento požadavek odpovídá – novým produktem. Ve spolupráci s kosmetickou značkou Dr. Squatch představila mýdlo s názvem Sydney’s Bathwater Bliss, které podle výrobce obsahuje „dotek skutečné vody z její koupele“.

Limitovaná edice bude dostupná od 6. června a kromě zmíněné koupelové vody obsahuje i výtažek z borové kůry nebo písek. Vůně je podle značky navržena jako „mužná“ a celý produkt míří především na mužskou klientelu. „Neexistuje příručka, jak přetvořit koupelovou vodu Sydney Sweeney na mýdlo. Právě proto jsme to udělali,“ komentuje marketingový ředitel značky John Ludeke.

Když absurdno funguje: značka, která ví, jak upoutat pozornost

Na první pohled se může zdát, že jde pouze o internetový výstřelek. Ve skutečnosti však kampaň dobře zapadá do širšího trendu attention marketingu, kdy značky záměrně využívají prvky bizarnosti a virálnosti k oslovení nové cílové skupiny a dosažení rychlého mediálního zásahu. Odborníci tento přístup označují za kombinaci brand buildingu a kulturní relevance – čím nepravděpodobnější spojení, tím větší šance na sdílení a zájem médií.

Sydney Sweeney udělala z bizarního požadavku fanoušků byzys | Zdroj: Dr. Squatch

Podobné kampaně se objevily i v minulosti. Britská influencerka Belle Delphine v roce 2019 vyvolala pozornost celosvětových médií, když skutečně prodávala svou „gamer girl bathwater“ – produkt, který se přes svoji evidentní absurditu okamžitě vyprodal. V luxusnějším segmentu například značka Goop herečky Gwyneth Paltrow uvedla na trh svíčku s názvem This Smells Like My Vagina, čímž kombinovala provokaci s důrazem na ženskou autonomii v kosmetickém průmyslu.

Marketing na hraně – a zákazník uprostřed

Z ekonomického hlediska nejde pouze o humor. Kampaně tohoto typu oslovují velmi specifické publikum, často na pomezí mezi fandomem a lifestylovým konzumerismem. Produkty vznikající z podobných nápadů mají zpravidla krátkou trvanlivost, ale vysoký mediální zásah a značný virální potenciál – a tím i přímý vliv na obrat značky.

Sama Sydney Sweeney popisuje žádosti o svou koupelovou vodu jako „divné tím nejlepším způsobem“. Ve vyjádření připomněla, že reakce veřejnosti na předchozí kampaň s Dr. Squatch ukázala překvapivý zájem o podobný produkt – a značka se podle jejích slov rozhodla poptávku neignorovat.

Zda se z koupelové epizody stane pouhý mem, nebo funkční marketingový precedent, ukážou až tržby. Jisté ale je, že v době, kdy hranice mezi osobním brandem, popkulturou a komerčním produktem téměř mizí, se i koupelová voda může stát součástí strategického podnikání.