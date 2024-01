Fed ponechal úrokovou sazbu na stejné úrovni. Je nejvyšší za 22 let

Americká centrální banka (Fed) dnes na závěr dvoudenní schůzky svého měnového výboru ponechala základní úrokovou sazbu podle očekávání beze změny v pásmu 5,25 až 5,50 procenta, což je nejvyšší úroveň za 22 let. Úroky měnový výbor nezměnil již čtvrtou seanci za sebou. Na svém zasedání v polovině prosince Fed naznačil, že v roce 2024 plánuje několik snížení sazeb.

Výbor Fedu pro operace na otevřeném trhu (FOMC) v prohlášení uvedl, že „nepředpokládá, že by bylo vhodné snížit sazby, dokud nebude větší jistota, že inflace udržitelným způsobem klesá k dvouprocentnímu cíli“. Centrální banka zároveň z prohlášení vypustila zmínku o možném dalším zvyšování úroků, napsala agentura Reuters.

„Inflace se za poslední rok zmírnila, ale zůstává zvýšená,“ uvedla centrální banka. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v prosinci zrychlilo na 3,4 procenta z listopadových 3,1 procenta. Inflace byla vyšší, než čekali analytici.

Inflace je přetrvávajícím problémem od pandemie covidu-19, kdy se růst cen vyšplhal na nejvyšší úroveň od počátku 80. let. Fed na to reagoval sérií zvýšení úrokových sazeb, která vynesla jeho základní úrokovou sazbu na nejvyšší úroveň za více než 22 let.

Zástupci Fedu dříve naznačili, že v letošním roce dojde až ke třem snížením. Tempo, jakým budou úrokové sazby snižovat, bude podle Grega McBridea, hlavního finančního analytika společnosti Bankrate, mnohem pomalejší než tempo, jakým je zvyšovali. „Úrokové sazby jely nahoru výtahem, dolů půjdou po schodech,“ konstatoval.

„Americký Fed ponechal sazby beze změny, což bylo v souladu s očekáváním trhu. Trh aktuálně oceňuje první snížení sazeb na březnovém zasedání s pravděpodobností 60 procent,“ uvedl analytik investiční společnosti XTB Tomáš Cverna.

„Ke zvýšení těchto odhadů přispěly obavy o další americkou regionální banku, kterou je New York Community Bankcorp. K brzkému snížení by však dojít nemuselo kvůli stále napjatému trhu práce a také kvůli robustnímu růstu americké ekonomiky. Myslím si, že první snížení by mohlo nastat v červnu,“ dodal Cverna.