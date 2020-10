Aktuální žebříček spořicích účtů. Které jsou nejlépe zhodnocené? | E15.cz

Raiffeisenbank nabízí spořicí účet s úrokovou sazbou 3 %

Akci mohou využít noví klienti Raiffeisenbank, a to včetně podnikatelů. Podmínkou získání zvýhodněné sazby je její aktivace prostřednictvím mobilního bankovnictví a aktivní využívání běžného účtu. Pro většinu účtů je to měsíční kreditní obrat alespoň 15 000 korun a tři odchozí platby.

Klient si zvýhodněnou sazbu jednoduše nastaví na jednom Spořicím účtu XL nebo Spořicím účtu PLUS pro podnikatele. Informaci o nastavení nalezne v mobilní aplikaci eKonto. Zvýhodněný úrok 3 % p. a. platí na 6 měsíců pro zůstatek do 150 000 Kč, vklady do 500 tisíc banka zhodnocuje sazbou 0,3 %.

„Úspěch poslední kampaně nás přesvědčil, že je o zvýhodněnou sazbu zájem, a má smysl akci zopakovat,“ říká Petra Kopecká, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

Autor: Raiffeisenbank

Další výhodou spořicího účtu od Raiffeisenbank je, že ho lze nově založit za 10 minut bez nutnosti návštěvy pobočky. Vše je možné zařídit jednoduše a rychle na webových stránkách banky, a to buď prostřednictvím počítače nebo mobilního telefonu.

K založení účtu online stačí připojení k internetu, mobilní telefon a běžný účet v jiné bance. V žádosti na webových stránkách klient vyplní základní osobní údaje a pomocí telefonu vyfotí občanský průkaz a jeden další doklad – řidičský průkaz nebo pas. Pro ověření totožnosti banka vyžaduje pořízení fotografie klienta tzv. „selfie“ a zaslání 1 koruny z existujícího účtu žadatele u jiné banky.

Zejména v období poznamenaném dopadem pandemie COVID-19 se banka snaží vyjít vstříc jak novým, tak stávajícím klientům a umožnit maximální dostupnost svých služeb v online prostředí. Klienti Raiffeisenbank tak již dnes mohou 95 % všech svých běžných bankovních služeb zvládnout plně online bez nutnosti osobního kontaktu.

Shrnutí

Jednoznačně nejlepší úrokovou sazbou aktuálně disponuje Raiffeisenbank. Po uplynutí 6 měsíců zvýhodněné sazby navíc činí úrok při aktivní využívání účtu 0,6 %, což je i tak více, než nabízí většina ostatních bank. V roce 2019 díky této kampani banka získala 22 tisíc nových klientů a na úrocích vyplatila na 50 milionů korun. Nyní chce na úspěch navázat.