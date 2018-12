Americké burzy i dolar oslabují, trhy znervózňuje financování vlády | E15.cz

Rok 2018 se už rychle chýlí ke konci, do jeho konce zbývá posledních pár dní. Byl nabitý sportovními událostmi, které se nezapomenutelně zapíší do sportovní historie. Olympijské hry, mistrovství světa ve fotbale i postup českých basketbalistů na světový šampionát, na to vše se bude dlouho vzpomínat. Co však bylo největším sportovním zážitkem roku pro sportovce Lukáše Krpálka, Barboru Seemanovou či fotbalové legendy Antonína Panenku a Jana Bergera? A co nejvíce zasáhlo redaktory deníku Sport?