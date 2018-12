Americkým akciím pomohly k ziskům technologie, investoři ale zůstávají ve střehu kvůli obchodní válce | E15.cz

Jsi moc hodný, musíme do tebe dostat oheň! Dravost, odolnost a daleko větší míru „sobeckosti“ se do vítkovického útočníka Ondřeje Romana (29) snažil už v jeho juniorském věku v zámoří dostat respektovaný kouč Bill Peters. Aktuální šéf Calgary, který dovedl Kanadu ke světovému titulu (2016), uspěl tak na půl. Dravý a odolný Roman je, nicméně pořád má větší radost z jedinečné přihrávky do šance spoluhráčům, než aby vše bez rozmyslu pouštěl na bránu.