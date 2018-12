Asijské indexy čeká v příštím roce reparát, předpovídá J.P. Morgan | E15.cz

„Trh si prošel těžkostmi, ale stále sázíme na růst akcií v delším období,“ řekla pro CNBC analytička J.P. Morgan Janet Tsangová. K optimismu podle ní existují tři důvody. Tsangová například očekává oslabení amerického dolaru, které zákonitě sníží atraktivitu amerického trhu a naopak ji zvýší v ostatních částech světa.

Pokud bude centrální banka Spojených států zpřísňovat svou měnovou politiku pozvolněji, vymizí postupně tlak na posilování dolaru, vysvětluje Tsangová. Při relativně nižších sazbách totiž nebudou dolarové vklady a dolarová aktiva pro investory tak atraktivní. Tím se prý zastaví mohutný příliv celosvětového kapitálu do dolaru, který lze pozorovat letos, a „zrcadlově“ ustane i odliv kapitálu z výše zmíněných trhů.



Zásadní roli ale bude hrát také výkonnost čínské ekonomiky. Hrozba obchodní války sice přetrvává, investoři ji už ale započítali do svého jednání, míní analytička. „Věříme proto, že obchodní válka stabilitu trhu nenaruší, a to i s ohledem na to, že došlo k uzavření příměří a Čína už částečně ustoupila,“ dodala Tsangová.

S tím souhlasí i hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Jako vítěze těchto událostí však vnímá především asijské rozvíjející se trhy. „Pokud se americký prezident Donald Trump rozhodne, že kvůli svým voličům nebude eskalovat obchodní válku s Čínou, a pokud šéf centrální banky Jeremy Powell zmírní zpřísňování měnové politiky – což je v obou případech pravděpodobné – dařit by se mělo zejména akciím rozvíjejících se asijských trhů. Typicky jde o Thajsko, Indonésii či Indii,“ předpovídá Kovanda.



Posledním pozitivním faktorem, od kterého odvíjí Tsangová svůj optimismus, jsou dobré výsledky asijských společností. Finanční ukazatele navíc naznačují, že jsou akcie z dlouhodobého hlediska podhodnocené. „Celkově by tak nižší riziko a solidní výnosy měly vést k růstu asijských akcií,“ uzavřela analytička.