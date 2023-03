Australané prodali Twisto. Transakci ještě musí posvětit ČNB | e15.cz

„Společnost Zip Co Limited oznamuje, že podepsala dohody o prodeji svých 100procentních podílů v byznysech ve střední a východní Evropě (Twisto), v Jihoafrické republice (Payflex) a je na dobré cestě ukončit také své aktivity na Blízkém východě,“ uvedla společnost Zip ve vyjádření ke strategickým změnám.

Podrobnosti transakce ani to, kdo je kupujícím firmy Twisto, společnost Zip nezveřejnila. Mediální zástupce firmy Twisto Jan Husták deníku E15 sdělil, že obchod nemůže komentovat. Důvodem je to, že změna majitele ještě podléhá schválení České národní banky. Ta dohlíží na tuzemský finanční trh a udílí mimo jiné licence poskytovatelům platebních služeb.

Co se však týče kupní ceny, mnohé naznačuje, že prodej zmíněných aktiv firmě Zip celkově vynese podle tiskové zprávy okolo 20 milionů australských dolarů, tedy v přepočtu 290 milionů korun. Ocenění firmy Twisto tak proti roku 2021, kdy se pohybovalo okolo 2,5 miliardy korun, výrazně kleslo.

Firma Zip se stoprocentním majitelem firmy Twisto, jejímž generálním ředitelem a zakladatelem je Michal Šmída, stala v květnu 2021. Přikoupila tehdy bezmála 90procentní podíl za přibližně 2,2 miliardy korun. Jednalo se o jeden z vůbec největších obchodů na domácí technologické scéně. Už předtím Australané drželi přibližně 10procentní podíl, který získali v rámci jednoho z investičních kol.

Šmída a další akcionáři, například nizozemské fondy Finch Capital a Velocity Capital, si tehdy za svůj podíl nevzali hotovost, ale právě akcie firmy Zip. V době vypořádání obchodu na podzim 2021 byl kurz 6,9 australského dolaru, v současnosti se však cenné papíry obchodují za necelých šedesát centů.

Důvodem výrazného poklesu kurzu bylo celkové ochlazení zájmu globálních investorů o akcie firem ze sektoru takzvaných odložených plateb (buy now pay later – BNPL) a rovněž po cenných papírech růstových firem v posledních dvou letech, a to nejen na burzách v Austrálii, ale i jinde ve světě.

Velké plány se nenaplnily

V listopadu 2021 Šmída v rozhovoru pro E15 řekl, že si od spojení s firmou Zip slibuje významnou expanzi na nové trhy, lepší přístup ke globálním obchodníkům, a tedy možnost stát se díky tomu vážnějším konkurentem švédské společnost Klarna. Ta patří mezi globální průkopníky a lídry v poskytování služby BNPL.

„Otevírá nám to brány do západní Evropy. Zip bude expandovat napříč Evropou s týmem a technologií od Twista. Dává nám to možnost jít na větší trhy s větším kapitálem a také ve viditelnější pozici, jelikož se spojujeme s globálně třetím největším poskytovatelem odložených plateb,“ uvedl Šmída.

Podnikatel tehdy predikoval konsolidaci v sektoru. „Hráči jako Twisto budou potřebovat silné spojení s velkými platformami, podobných projektů je po Evropě několik. Nebudou tu tedy stovky projektů, ale bude se to konsolidovat podobně, jako to bylo v případě Mastercard a Visy. Globálně tady bude pět až šest hráčů,“ poznamenal.

Mimochodem nepříznivý vývoj na finančních trzích se odrazil i na ocenění zmíněné švédské firmy Klarna. Ještě v roce 2021 se její valuace vyšplhala v investičním kole na 46 miliard dolarů. Loni však hodnota firmy spadla na necelých sedm miliard.