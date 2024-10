Oficiálně se banky k očekávaným výsledkům většinou nechtějí vyjadřovat, zejména s ohledem na striktní regulatorní rámec a také kvůli svým akciím na burzách. V kuloárech ale bankéři optimismem nešetří. „Žádný pokles určitě neočekáváme,“ nechal se slyšet vysoce postavený finančník pracující v jedné ze tří nejsilnějších tuzemských bank.

Tuto trojici tvoří Česká spořitelna, Komerční banka a ČSOB. Čtyřka na trhu podle zisku, banka UniCredit, se k dalšímu vývoji vyjádřila v pololetní zprávě o svém hospodaření vydané v září. „Navzdory prostředí snižujících se úrokových sazeb očekáváme pro letošní rok překonání finančních výsledků 2023, a to díky rostoucímu objemu klientských úvěrů, depozit a vyšším příjmům z poplatků spolu s nízkou potřebou tvorby opravných položek k úvěrům a vysokou kvalitou úvěrového portfolia,“ uvádí banka, která působí v Česku a na Slovensku a čísla, jež zveřejňuje, vždy zachycují výsledky z obou zemí souhrnně.

Jaroslav Bukovský: Velký test pěti stovek ETF. Jen patero z nich má šanci do roka vydělat polovinu vložené investice Burzy a trhy

V loňském roce držela Česká národní banka až do závěru prosince základní sazbu sedm procent. Během letošního roku ale sazbu postupně snížila: ze 6,75 až na současných 4,25 procenta, tedy více než o třetinu. Radikální pokles sazeb se nicméně do bankovních úvěrů promítá se zpožděním a nerovnoměrně. „Banky jen velmi pozvolna a opatrně snižují úrokové sazby úvěrů. Díky tomu jim ve výsledku výrazně roste úroková marže a úrokové výnosy,“ říká šéf investiční platformy Fingood Vít Endler.

Hypotéky narostly téměř na dvojnásobek

Co však naopak klesá velmi výrazně, je úročení bankovních kont. Zatímco podle dat regulátora banky počátkem letošního roku lidem úročily vklady v průměru sazbou 2,83 procenta, koncem srpna už to nebyla ani dvě procenta, tedy téměř o třetinu méně. Naopak běžné půjčky zlevňují výrazně pomaleji. „Situace ukazuje na oligopolní prostředí bankovního sektoru, kde většina bank táhne za jeden provaz a nemá se do snižování cen, které by negativně ovlivnilo ziskovost všech hráčů na trhu,“ soudí analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.