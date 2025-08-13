Budou někdy hypotéky levnější? Příští měsíce hrozí opakem, ustaví se nový drahý normál
Sazby hypoték zabetonované kolem pěti procent bez šance na dlouhodobější snižování a jediná možnost, jak zlevnit půjčku, je uprosit hypotečního bankéře? Tak působí letní trh s hypotečními úvěry. A lépe nebude: jeho klíčový parametr signalizuje vše, jen ne zlevňování.
Je začátek roku 2024 a Česká národní banka stále naplno bojuje s doznívající inflací svojí extrémně přísnou sazbou na prahu sedmi procent. Ta se propisuje do drahých hypoték, a ještě zkraje loňského roku si tak lidé běžně půjčují na bydlení za šestiprocentní úrok. V něčem je ale ekonomická realita zcela shodná s dneškem.
A totiž takzvanou cenou peněz, ze kterých tuzemské banky půjčky na bydlení financují. Po několikaměsíčním růstu je totiž financování hypoték na vrcholu letošního léta pro banky paradoxně stejně nákladné. Banky tak na půjčkách na bydlení méně vydělávají a lék na uzdravení byznysu může vypadat jasně. Zdražit hypotéky.
Nepříznivý vývoj naznačila v posledních už data Fincentrum Hypoindexu, podle kterého průměrná sazba za půjčky na bydlení napříč délkou fixace z červnového dna 4,88 procenta vystoupala do počátku srpna na 5,05 procenta. Rostoucí nákladnost hypoték se podepsala i pod méně časté hypoteční akce spojené s úrokovým zvýhodněním. Některé banky navíc již v červenci zdražily, a to dokonce i dvakrát.
„U ostatních bank se dá podobné zdražení očekávat také, anebo se přestanou dávat tak vysoké individuální slevy, čímž také dojde fakticky ke zdražení,“ uvádí oblastní ředitel společnosti 4fin Vojtěch Duffek. Pod tlakem na zdražování se podle něho ponesou i následující měsíce.
