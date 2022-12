Britskou matku Xixoio uhání úřad za nedodané výkazy. V extrému může být zrušena | E15.cz

Britský obchodní rejstřík u společnosti Xixoio aktuálně uvádí

poznámku: „Accounts overdue“ s tím, že firma měla dodat do konce září své finanční výkazy, ale neučinila tak.

„Britský obchodní rejstřík vyžaduje od společností registrovaných ve Velké Británii dvě základní povinnosti. A to každoročně podávat výroční výkaz a účetní závěrku,“ uvádí Alice Cross z firmy Genius Alchemist, která se specializuje na zakládání firem v Británii. Britská Xixoio vlastní ze sta procent podnikání své české dcery.

Nepublikovaná účetní závěrka je podle britského práva nemalým problémem. „V případě nepodání výkazu a závěrky v zákonné lhůtě uděluje rejstříkový úřad společnostem vysoké pokuty, a pokud dokumenty nejsou dodány ani po upomínce, je společnost zrušena z moci úřední a vymazána z obchodního rejstříku,“ dodává Cross. V únoru 2018 takto britský rejstříkový úřad zrušil Watzkem spoluvlastněnou firmu Weezo, v lednu 2021 pak i firmu Rofa Holdings.

„Zrušení firmy z tohoto důvodu je krajní řešení,“ připomíná partner poradenské společnosti Moore Czech Republic. Pokud by nastal tento scénář, je podle něho pravděpodobné, že by došlo k vypořádání majetku. „Zároveň by došlo k převodu aktiv, tedy zejména podílu v dceřiné společnosti na majitele rušené firmy nebo k jejich formálnímu prodeji na jinou firmu,“ soudí Kymlička.

Britský portál veřejných služeb Gov.uk pak výslovně uvádí, že v případě zrušení firmy přejdou zbývající nevypořádaná aktiva na korunu, tedy britský stát. V extrémním případě by se tak mohla Británie stát podílníkem českého Xixoio.

Xixoio na zaslaný dotaz deníku E15 nereagovalo, situaci nekomentovala ani firma Battery Corporation, která je spolu se svými vlastními členy vedení dohromady podle rejstříku druhým největším akcionářem britského Xixoio.

„Účelem struktur s mateřskou společností v Británii je obvykle obcházení tuzemských regulačních nebo daňových pravidel, případně též marketingové důvody, zejména pokud se jedná o zvýšení atraktivity a důvěryhodnosti tuzemské dceřiné společnosti pro laické investory,“ připomíná Kymlička.

Podle údajů z rejstříku mělo britské Xixoio k polovině října přes 130 akcionářů, zhruba sedmdesátiprocentní podíl pak držel zakladatel firmy Richard Watzke. Malý podíl v řádu nízkých desetin procenta měl v polovině října v projektu i top manažer finanční skupiny PPF Aleš Minx. Ten už sice ukončil působení v orgánech českého Xixoio, akcionářem ovšem podle britského rejstříku zůstal přinejmenším do poloviny října.

Obdobný podíl má ve firmě i člen vedení Xixoio Henry Ertner, který byl při listopadové razii ve firmě spolu s Watzkem zadržen policií a posléze propuštěn na svobodu. Marginální podíl v projektu drží i bývalá ministryně informatiky a investorka Dana Bérová, velmi malým akcionářem je i Ladislav Janiga obviněný v někdejší kauze zakázek Nemocnice Na Homolce.