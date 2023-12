Americká centrální banka Fed na závěr dvoudenní schůzky svého měnového výboru ve středu večer (středoevropského času) ponechala základní úrokovou sazbu podle očekávání beze změny v pásmu 5,25 až 5,50 procenta, což je nejvyšší úroveň za 22 let. Úroky měnový výbor nezměnil již třetí seanci za sebou. Současně banka naznačila, že její zpřísňování měnové politiky je u konce a v příštím roce náklady na úroky sníží. Vyplývá to z prohlášení Fedu.

Bankéři v prohlášení uvedli, že inflace za poslední rok zpomalila a že budou sledovat ekonomiku, aby zjistili, zda je zapotřebí „nějaké dodatečné zvýšení sazeb“. To přímo naznačuje, že po měsících agresivního zpřísňování měnové politiky a příklonu ke zvyšování sazeb nebude nutné je znovu zvyšovat.

Celkem 17 z 19 představitelů Fedu předpokládá, že základní úroková sazba bude do konce roku 2024 nižší než je nyní. Medián projekcí ukazuje, že sazby se sníží o tři čtvrtiny procentního bodu, což by mohlo znamenat tři snížení o čtvrt procentního bodu. Žádný z představitelů Fedu nepředpokládá, že by sazby byly do konce příštího roku vyšší. Investoři podle agentury Reuters před zasedáním sázeli na to, že Fed do konce příštího roku sníží základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod.

Představitelé Fedu sice mají nadále možnost v příštích měsících znovu zvýšit základní jednodenní úrokovou sazbu, pokud inflace znovu zrychlí, to se však vzhledem k nedávným údajům o inflaci, která se postupně přibližuje k cíli centrální banky, zdá být stále méně pravděpodobné. Ekonomické projekce se jako celek drží scénáře „měkkého přistání“ a bankéři doufají, že inflace bude nadále zpomalovat a ekonomice se podaří vyhnout recesi a prudkému růstu nezaměstnanosti.

Fed začal zvyšovat úroky v březnu roku 2022 a se zvyšováním přestal letos v červenci. Základní úroková sazba za tu dobu stoupla o 5,25 procentního bodu, což je považováno za jednu z nejrychlejších reakcí Fedu na vysokou inflaci v historii.