České akcie klesly v roce 2018 o devět procent | E15.cz

Do letního sídla francouzských prezidentů na Azurovém pobřeží se ve čtvrtek večer pokusili vniknout členové takzvaného hnutí žlutých vest. S odvoláním na starostu nedalekého městečka Borme-les-Mimosas François Arizziho o tom dnes informovala agentura AFP. „Žlutým vestám“ se do pevnosti Brégançon dostat nepodařilo, dnes by se o to ale mohly pokusit znovu.