Americké akcie se rychle zotavily ze ztrát, index Dow Jones si připsal nejvíce bodů za den v historii | E15.cz

Necelý půlrok uběhl od jedné z největších záchranných misí, kterou na přelomu června a července sledoval celý svět. Skupinku mladých fotbalistů ve věku 11 až 16 let a jejich trenéra 23. června uvěznila v thajském jeskynním komplexu voda. Záchranáři po nich přes týden neúspěšně pátráli, do Thajska se sjeli profesionální potápěči z celého světa, kterým se nakonec podařilo objevit všech 13 ztracených. Následovala složitá záchranná akce, do které se zapojili i čeští hasiči. Zázrak se ale neobešel bez obětí, jeden ze zasahujících potápěčů během operace zemřel. Událost zvedla turistický zájem o Thajsko a jeskyně Tcham Luang se staly jedním z nejnavštěvovanějších míst. O záchraně se točí i celovečerní film, uvedla stanice BBC.