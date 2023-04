České banky nabízejí až 10 tisíc za sjednání účtů, budují tak armádu budoucích žadatelů o úvěr | e15.cz

Největší odměnu v oblasti běžných účtů nabízí UniCredit Bank v podobě bonusu 10 tisíc korun za sjednání běžného účtu. Bonus se vyplácí po 400 korunách po dobu 25 měsíců. Akce platí pro založení běžného účtu do 30. června. „Cílem je podpořit klienty k aktivnímu používání účtů, nejen pasivnímu ukládání depozit. Konkrétní částky odměn jsou pro cílové klienty mnohem hmatatelnější než například procentuální slevy,“ říká mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Přehledné internetové bankovnictví je zbraní bank

Finanční odměnu nabízí i Raiffeisenbank ve formě 3000 korun, které jsou rozděleny po 500 korunách do šesti měsíců. Podmínkou pro získání bonusu je v každém měsíci alespoň jednou zaplatit kartou. „Dnes se banky liší hlavně přívětivostí online bankovnictví. A v tom jsou skutečně obrovské rozdíly. A když si lidé kvůli bonusu to jiné bankovnictví ozkoušejí, je mnohem větší pravděpodobnost, že skutečně přejdou,“ říká hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň.

Na peněžní bonus láká i ČSOB, která dá klientům za založení běžného účtu tisíc korun, platba je rozložena na dvě části. Jakmile klient účet založí, dostane 500 korun a po první platbě kartou druhou část. Akce probíhá do 31. srpna a platí i na studentské běžné účty do 26 let. Patrik Madle, tiskový mluvčí skupiny ČSOB, dodává: „Finanční odměna novým klientům za založení účtu je součástí naší dlouhodobé strategie, která nám pomáhá získávat nové klienty, které tím i motivujeme k tomu, aby náš účet začali obratem využívat. Tuto strategii úspěšně aplikujeme již několik let. Nejedná se tak pouze o reakci na současnou politicko-ekonomickou situaci.“

Potenciální klienti pro úvěry

„Bonus, který banka dává novému klientovi, je chytrý marketingový tah. Primárně pravděpodobně banky cílí na méně solventní klienty, pro které je bonus lákavým příspěvkem do rodinného rozpočtu. U takového klienta je předpoklad že časem zažádá o úvěrový produkt, na kterém banka pochopitelně vydělá více, než je bonus za otevření účtu,“ říká Tomáš Volf ze společnost Citfin.

„Nalákat klienta na marketingovou nabídku je jedna věc, druhá věc je, jestli ho následně používá, a hlavně co založením nového účtu klient reálně získává, jaké má k tomu benefity a možnosti,“ říká Lukáš Kropík z České spořitelny. Všichni noví i stávající klienti mohou ve svém mobilním bankovnictví využívat slevový program Moneyback, díky kterému mohou ušetřit až několik tisíc korun ročně. „Jen za loňský rok službu využilo Moneyback přes 800 tisíc klientů ČS a v průměru se jim vrátilo 4004 korun,“ uvádí Kropík.

Češi a jejich slabá finanční gramotnost

„Z marketingového hlediska se jedná o velmi dobrý nápad, kterému každý rozumí – otevřu účet a dostanu peníze. Skutečnost, že to banka nedělá zadarmo, nemusí být každému zřejmá, ale odrazí se třeba na úrocích z úvěru. Bezpochyby se jedná o reakci bank na složitou finanční situaci pro domácnosti, ale banky jsou soukromými společnostmi, jejichž cílem je generovat zisk, takže nejde o nic nekalého ani zavrženíhodného. Ukazuje to však na velký prostor pro zlepšení v oblasti finanční gramotnosti Čechů,“ dodává Tomáš Volf.

Toto potvrzuje i hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda „Řada klientů bonusu oportunisticky využije, ale služeb banky dále příliš nevyužívá, pročež právě jeho návratnost a smysluplnost je problematická.“

Noví hráči na trhu lákají na doporučení

Britská fintechová společnost Revolut vstoupila na český trh teprve loni. Firma nabízí klientům mimo jiné bankovní převody zdarma, možnost nakupovat či prodávat kryptoměny a analýzy plateb. Jako motivaci pro stávající klienty nabízí možnost získat za doporučení aplikace 1250 korun. Podmínkou je provést registraci přes doporučovací odkaz, objednat platební kartu, provést první vklad v minimální hodnotě 300 korun a třikrát zaplatit kartou nejméně ve výši sto korun. Akce platí do 8. května. „Lidem pomáháme řídit jejich rozpočty, snižovat výdaje a šetřit peníze v době ekonomické krize a vysoké inflace. Revolut tak činí pomocí funkcí pro sestavování rozpočtu a kontrolu výdajů v aplikaci,“ říká Stefan Bogucki, tiskový mluvčí Revolutu pro Polsko a střední Evropu.

