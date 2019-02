Českomoravská záruční a rozvojová banka uzavřela rekordní objem obchodů | E15.cz

Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytla loni malým a středním podnikům podporu za 12,5 miliardy korun. To je nejvíce za více než čtvrt století fungování státní banky.

Většinu z částky tvoří záruky za komerční úvěry. „Typickým podpořeným projektem je například nákup nové technologie, která pomůže podnikateli navýšit kapacitu výroby nebo ji zkvalitnit, zefektivnit. Díky tomu pak dokáže lépe obstát v konkurenčním boji a posílit tak svou pozici na trhu,“ sdělil Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Drtivou většinu projektů uskutečnily malé firmy s méně než padesáti zaměstnanci. Z velké části to byly dokonce projekty podnikatelů zaměstnávajících méně než devět lidí.

„Právě zpravidla živnostníci a malí podnikatelé mají nedostatek kapitálu na svůj další rozvoj. Proto je pro ně často podpora ve formě záruk, případně zvýhodněných úvěrů od ČMZRB klíčová,“ uvedl Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Největší díl z podpory se týkal záruk, a to jedenáct miliardy korun. Zbylých 1,4 miliardy připadlo na zvýhodněné úvěry. Po započtení navázaných úvěrů soukromých bank to umožnilo realizaci podnikatelských projektů v hodnotě přes 21 miliard korun.

Celkem 6,4 miliardy korun z podpor státní banky směřovalo do retailu a velkoobchodu. Přes tři miliardy korun čerpali podnikatelé v průmyslu. Na 1,4 miliardy korun státní podpory si přišly podniky ze stavebnictví. Z regionálního pohledu směřovala největší část podpory do Moravskoslezského kraje, a to 2,1 miliardy korun.

ČMZRB vznikla v roce 1992. Posláním banky je hlavně podpora malého a středního podnikání. Jediným vlastníkem finančního ústavu je stát.

Záruky a úvěry Českomoravské a rozvojové banky Rok Objem uzavřených obchodů (v mld. Kč) 2018 12,5 2017 9,4 2016 9 2015 11,1 2014 8

Pramen ČMZRB