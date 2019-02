Chceme oživit společný podnik s Pentou, říká nový šéf pražského dopravního podniku | E15.cz

Na konci roku jste nastoupil do společnosti, která často plnila novinové titulky. Nebojíte se, že si pošpiníte jméno některým dědictvím po vašich předchůdcích? Uzavřených problematických smluv není málo.

Ano, uvažoval jsem o tom. Jsem ale pevně rozhodnutý nedělat nic, čím bych si měl jméno zkazit. Mám jenom jedno, nemohu s ním hazardovat. Nemohu za minulost firmy, mohu se ale maximálně snažit problematické kauzy co nejlépe vyřešit. Nabídka mi přišla manažersky tak neodolatelná, že jsem kývnul.

Jak zatěžují kauzy typu Opencard dopravní podnik?

Musíme jim věnovat energii, kterou vkládáme do účasti a řešení soudních sporů. Toť vše.

Co překvapí bankéře při prvním pohledu na rozvahu dopravního podniku?

Nejedná se o podnik, který by hospodařil typicky. Když investujete v normální společnosti, očekáváte úsporu provozních nákladů. V DPP je to naopak. Pokud investujete, znamená to nárůst nákladů na provozní straně. Postavíte-li novou tramvajovou trať, musíte ji udržovat, platit řidiče, elektřinu. Záleží na efektivitě vynakládání prostředků, které dostáváme. Na to se chci zaměřit.

V jaké finanční kondici přebíráte dopravní podnik?

V dobré. Máme dost hotovosti, řádově jednotky miliard korun. Na druhou stranu