Český paradox: Nízká nezaměstnanost, zvyšování mezd a růst exekucí | E15.cz

Česku se daří. Nezaměstnanost je nejnižší za posledních 20 let – 2,8 %. Mnozí analytici předpovídali, že níže pod tři procenta už se dostat nemůžeme, protože někteří lidé do práce nepůjdou nikdy a tvoří takzvanou přirozenou nezaměstnanost. Mýlili se, míní Pavel Turek, oblastní ředitel OVB Allfinanz.

Počet volných míst už nalákal do práce i ty, kteří dlouho leželi doma na gauči. Nyní zase tvrdí, že každý, kdo chce pracovat, tak práci najde. S tím se dá asi mírně polemizovat, protože jsou skupiny obyvatel, které mají těžší najít práci než mladí lidé vybavení jazyky a digitálními dovednostmi. Přesto můžeme dát odborníkům za pravdu, že se momentálně nacházíme v období, kdy není tak těžké najít si práci.

Nezaměstnanost v ČR.Autor: MPSV

S tím, jak se snižuje nezaměstnanost a nejsou lidi, logicky roste tlak na zaměstnavatele ohledně výše mzdy. Můžeme to vysvětlit tak, že dnes jsou lidé sebevědomější říct si šéfovi o vyšší plat, protože mají v rukávu trumf v podobě letáku z jiné firmy nebo příslib konkurence, že dostanou o deset procent více. Proto také rostou meziročně v Česku mzdy o 6 %.

Meziroční růst mezd v ČR.Autor: ČSÚ

Zdá se, že prožíváme časy blahobytu. Přesto je zde statistika, která s tím úplně nekoreluje - počet exekucí v Česku. Ačkoliv se podle statistik máme lépe, počet osob v exekuci mezi roky 2016 a 2017 vzrostl o 3,4 % na 863 tisíc osob. V Česku je tak skoro každý desátý člověk nad 15 let v exekuci.

Téměř každý 10. Čech nad 15 let čelí exekuci.Autor: mapaexekuci.cz

Zdá se vám to jako ekonomický paradox? Ne tak docela. Pokusím se to vysvětlit. Čím větší mají lidé příjem, tím více se nebojí jít do většího rizika a pořizují si věci na splátky. A to i ty, které by si třeba normálně nekoupili. Zároveň začínají mít příjem i lidé, kteří předtím nepracovali a žili z dávek. Ti pak mají snazší přístup k úvěrům, protože mají prokazatelné příjmy.

Cesta k exekuci je snadná

Nejčastější způsob, jak se lidé dostanou do exekuce, je celkem prostý. Většinou jde o nějakou formu půjčky na nižší částku, kterou člověk neplatí a dále neřeší. Daný věřitel většinou moc dlouho nečeká a pohledávku někomu prodá k vymáhání a následuje soudní exekuce.

Dalším případem, jak se lidé dostávají do exekuce, je situace, kdy člověk ztratí práci a tu novou si nenajde tak rychle, ale účty a splátky zůstávají. V neposlední řadě se setkávám s tím, že člověk nemá základní pojištění krátkodobého výpadku příjmu (pracovní neschopnosti).

V České republice je přitom za rok ukončeno zhruba 1,7 mil. pracovních neschopností. Přitom na dlouhodobé neschopence zaměstnanci klesne příjem o zhruba 40-50 %, jenže jeho rozpočet s půjčkami je napjatý na celý jeho příjem a on pak není schopný poplatit základní poplatky a už se „veze“.

Přitom stačí tak málo – dát stranou alespoň 10 % platu měsíčně na zajištění příjmu a tvorbu krátkodobé rezervy a většina případných problémů se vyřeší. Právě to je práce nás, finančních poradců, když se snažíme lidi učit tomu, aby se chovali zodpovědně a rozumně plánovali svoje výdaje a hlavně si spořili na časy horší. Snad se nám to podaří vysvětlit co největšímu počtu lidí ještě předtím, než přijde krize.