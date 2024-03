Nejen tuzemským investorům může v příštích letech přibýt nová příležitost. Své akcie totiž zvažuje uvést na pražskou burzu nový hráč na domácím finančním trhu - Partners Banka. Ta spustila svůj ostrý provoz právě v tomto týdnu. Burzovní rébus hodlají majitelé rozřešit podle vývoje úvěrového byznysu. Získané prostředky by použili mimo jiné k případné expanzi za hranice Česka. Portfolio manažeři by akcie Partners Bank opatrně uvítali, nabídka akcií by ale musela přijít v dobře načasovaném okamžiku a v době, kdy banka ukáže investorům silný byznysový příběh.