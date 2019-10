Chcete investovat do bitcoinu? S NEO účtem jej nakoupíte rychle a bez rizika | E15.cz

S revoluční myšlenkou nabízet kryptoměnu v rozhraní internetového bankovnictví přišla Expobank CZ jako první banka v Evropě – a dodnes je jedinou českou bankou, která investici do bitcoinu umožňuje.

Místo inflace či devalvace čeká bitcoin deflace

Bitcoin je dnes plnohodnotnou alternativou ke standardní měně a lze s ním platit v mnoha kamenných obchodech i e-shopech. Jeho obliba neustále roste hlavně proto, že umožňuje provádět rychlé, transparentní i vysoce bezpečné transakce a zároveň představuje výhodný způsob, jak dlouhodobě investovat peníze.

Jelikož se jedná o decentralizovanou měnu, nemohou do ní uměle zasahovat státní orgány či banky a způsobit tak její devalvaci. Díky zvyšující se poptávce a omezenému množství bitcoinu, který lze vytěžit, se naopak bude jeho hodnota neustále zvyšovat.

Jak získat bitcoin?

Těžba bitcoinu se dnes běžnému uživateli příliš nevyplatí, protože vyžaduje velké množství elektrické energie, koupi speciálního drahého hardwaru a pokročilé technické znalosti. Další variantou je nákup bitcoinu na kryptoburze, který je však spojený s nemalým rizikem. Nejjednodušším a nejbezpečnějším způsobem, jak si bitcoin pořídit, je jeho nákup v rozhraní internetového bankovnictví, který nabízí Expobank.

Získejte bitcoin rychle a jednoduše díky Expobank

Investovat do kryptoměny může každý majitel NEO účtu, jehož vedení je zcela zdarma. „Je to opravdu jednoduché. V internetovém bankovnictví si zvolím částku, za kterou si chci bitcoin nakoupit, a to je vše,“ popisuje podnikatel Petr Kocián z Olomouce, který si účet u Expobank založil před měsícem.

„Bitcoin mě lákal už dlouho, ale bál jsem se začít s jeho nakupováním na burze, protože s tím nemám žádné zkušenosti. Když jsem se dozvěděl o možnosti investovat do bitcoinu přes Expobank, založil jsem si ještě ten večer na mobilu NEO účet,“ dodává Petr Kocián, který své úspory dříve pravidelně investoval pouze do zlata.

Otevřete si i vy nové možnosti díky NEO účtu

S Expobank můžete na pár kliknutí investovat nejen do bitcoinu, ale i do drahých kovů nebo zajímavých start-upových projektů. Díky vysokému ročnímu úroku 1,6 % p.a. můžete navíc NEO účet využívat i jako spořicí účet – a to vše bez poplatků za jeho vedení nebo za odchozí či příchozí platby. Zjistěte více na webových stránkách Expobank, kde si můžete NEO účet během několika minut rovnou i založit: www.expobank.cz.