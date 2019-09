Finanční poradce čeká zpřísnění dohledu jejich práce | E15.cz

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu počítá s povinným nahráváním všech telefonních hovorů finančních poradců s klienty, a to i těmi potenciálními. To se nelíbí poradenským firmám. Druhé čtení v Poslanecké sněmovně čeká novelu pravděpodobně už v pátek.

Vždy, když poradce po telefonu osloví potenciálního klienta s nabídkou hypotéky, životního pojištění nebo investice do akcií, měl by o takovém hovoru existovat záznam. Dosud tuto povinnost vyžadovala podobně jako po bankách Česká národní banka, brzy by se ale tato podmínka mohla stát součástí zákona. A s tím by se pojily přísnější dohled i větší hrozba případných sankcí.

Ministerstvo financí změnu připravilo v rámci přenesení evropské směrnice, která obecně reguluje poskytování finančních a investičních služeb v Evropské unii.

Ve věci kontroly nahrávání hovorů poradců je znám zatím jediný precedens z loňského roku, kdy společnost Fincentrum dostala za nesplnění této povinnosti pokutu 1,5 milionu korun. „Úpravu přímo zákonem považujeme za zásadní pro řádný výkon dohledu v této oblasti i pro zvýšení právní jistoty pro všechny účastníky trhu,” popisuje ředitelka odboru komunikace ČNB Petra Vodstrčilová.

Podle finančích poradců může být nahrávání a archivace hovorů problematické, mimo jiné kvůli nasbíraným osobním datům potenciálních klientů. Poradcům se nelíbí ani další důsledky navrhované legislativy.

„Hovory mezi klienty a právníky, daňovými poradci a klienty nebo doktory a pacienty se také nenahrávají. Proč tedy zde zavádět jinou praxi? Stačí si jen představit situaci, kdy například Jaromír Jágr nebo jiná známá osobnost sdělí nějakou informaci svému poradci a za pár týdnů si ji přečte v bulvárním tisku, protože ji někdo vynese při třídění hovorů,“ říká zakladatel poradenské firmy Broker Consulting Petr Hrubý.

„Vztah klienta a poradce by měl být vždy v osobní rovině. Nemyslím si, že by se něco mělo nahrávat,“ dodává zástupce poradenské firmy Partners Michael Řezáč.

Návrh přímo neodmítá jednatel poradenské společnosti Cimpel a Partneři Jiří Cimpel. „Pro nás jako poradce je tento požadavek technická komplikace, které se ale budeme muset přizpůsobit. Jestli se nám to líbí nebo nelíbí, nehraje roli. Ze strany zákazníka je to nástroj, který může využít v případě nějaké stížnosti, nebo nedorozumění s poradcem,“ poznamenává.

Ministerstvo financí výhrady poradců odmítá. „Rozhodně není pravdou, že ČNB požaduje nahrávání všech hovorů, kde o poradenství a investicích nepadne ani zmínka. Návrh se vztahuje pouze na hovory, které přímo souvisí s poskytováním investičních služeb," říká mluvčí rezortu Michal Žurovec.

Na konci června postoupila novela do druhého čtení s pozměňovacími návrhy Rozpočtového výboru. „Když vše půjde dobře, bude druhé čtení novely zítra, kdy by měla končit zářijová schůze Poslanecké sněmovny. V takovém případě by třetí čtení novely mohlo proběhnout v rámci říjnové schůze Poslanecké sněmovny, která by měla začít 15. října. Nicméně konkrétní termín nelze s ohledem na legislativní proces v tuto chvíli definitivně odhadovat," uvedl Žurovec.

Podle člena rozpočtového výboru Václava Votavy (ČSSD) by novela mohla být schválena do konce roku. S novou směrnicí EU, která reguluje podnikání na finančním trhu, se pak bude muset novelizovat celkem devět zákonů.

Finanční poradenství musí dlouhodobě bojovat o svoji pověst. Například v roce 2015 natočil dokumentarista Jan Charvát film o práci některých finančních poradců ze společnosti OVB. Podle něj a podle následných hlasů odborníků poradci mnohdy spíše než než radí, tak produkty vnucují.

V Česku působí několik tisíc finančně poradenských subjektů. Ročně zprostředkují klientům investice v hodnotě kolem 100 miliard korun.