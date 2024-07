Česká národní banka nevylučuje diskuzi o znovuzavedení příjmových limitů při poskytování hypotečních úvěrů. Mohlo by se tak stát v případě, že by ceny nemovitostí rostly výrazněji nad pěti procenty ročně. Stropy chránící proti předlužení a nezvládnutí půjčky zájemci o hypotéku původně zavedla ČNB na jaře 2022 za situace rychle rostoucích cen nemovitostí a masivně rozvinutého hypotečního trhu. Po útlumu trhu v souvislosti se zdražováním hypoték ale centrální bankéři od těchto bezpečnostních pojistek ustoupili. Ve velkém rozhovoru pro e15 to uvedl radní ČNB Tomáš Holub.

„Náš hlavní výhled počítá s oživováním tempa růstu cen nemovitostí někam k pěti procentům ročně. Pokud by to ale bylo výrazně více, tak dříve nebo později se oživí debata, jestli a v jakém okamžiku nebude muset ČNB znovu aktivovat některé z ukazatelů regulace hypoték,“ uvedl pro e15 Holub.

Šlo by o tandem ukazatelů navázaných na výši měsíčního příjmu zájemce o hypotéku a jeho celkové zadlužení. Debata o znovuzavedení stropů podle Holuba zatím neproběhla. Nejdříve může případné zavedení těchto limitů bankovní rada probrat letos na podzim v rámci jednání o finanční stabilitě. „Nemusí to být téma pro letošek, ale pro roky 2025 a 2026, pokud by oživení na trhu nemovitostí bylo velmi rychlé,“ dodává Holub s tím, že známky oživení trhu s nemovitostmi už existují.

Dřívější nastavení příjmového ukazatele počítalo s tím, že měsíční splátka všech dluhů zájemce o hypotéku nesmí překročit 45 procent jeho měsíčního příjmu, dluhový „strop“ pak znamenal, že celkové zadlužení klienta nesmí být vyšší než 8,5násobek jeho ročního čistého příjmu. Ukazatele přitom zároveň mírně zvýhodňovaly vstřícnějšími násobky mladé lidi do 36 let. Zda by se regulace hypoték vrátila s obdobnými parametry, bude teprve předmětem případných diskuzí. „Určitě to nebude tak, že bychom to prostě mechanicky vrátili tam, kde to bylo předtím,“ dodává Holub.