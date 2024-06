ČNB od července snižuje sazbu na ochranu úvěrového trhu na 1,25 procenta

Loni v dubnu dosáhla sazba proticyklické kapitálové rezervy vrcholu na 2,5 procenta. Poté ji centrální banka postupně snižovala, od letošního dubna ji uplatňuje ve výši 1,75 procenta. Znovu její nastavení projedná v září.

Rezervu mají banky i další úvěrové instituce vytvářet jako ochranu proti rizikům, která plynou z nadměrného růstu úvěrů. V době růstu úvěrů by měly rezervu vytvářet, naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Vytváření rezervy se může projevit zpomalením růstu úvěrů, zejména těch rizikovějších.

Sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry. ČNB stanovuje sazbu této rezervy čtvrtletně, o jejím zvýšení rozhoduje zpravidla s ročním předstihem. O rozpuštění rezervy může centrální banka rozhodnout s okamžitou platností.

Proticyklickou kapitálovou rezervu zavedla evropská směrnice CRD IV jako nástroj pro zvýšení odolnosti finančního systému. ČNB sazbu rezervy poprvé vyhlásila na podzim 2014.

Český bankovní sektor je odolný, ČNB ale kvůli rizikům zavádí novou rezervu

Český finanční sektor je odolný, vzrostla v něm ale systémová rizika, která by v případě nepříznivého vývoje měla citelný dopad na kapitálové vybavení bank. Ukázaly to zátěžové testy ČNB, jejichž výsledky představila Kubelková. Kvůli vývoji systémových rizik bankovní rada rozhodla o zavedení nové systémové kapitálové rezervy (SyRB), kterou budou muset banky vytvářet od ledna 2025. Její sazba je 0,5 procenta, podle Kubelkové to pro banky představuje zhruba 14 miliard korun, které budou muset držet v rezervě.

„Zvyšují se strukturální rizika, jejichž materializace by při naplnění nepříznivého scénáře mohla snížit dostupnost úvěrů pro domácnosti a nefinanční podniky,“ uvedl k zavedení SyRB ředitel sekce finanční stability ČNB Libor Holub. Podle ČNB se míra těchto rizik zvýšila s ohledem na geopolitické napětí a na snahy o dekarbonizaci a deglobalizaci. Česko by bylo nepříznivým zahraničním vývojem výrazně zasaženo s ohledem na otevřenost své ekonomiky.

„Rezerva posílí odolnost bankovního sektoru vůči potenciálním projevům dlouhodobějších strukturálních rizik. Ty mohou zvýšit i potenciální náklady spojené s přechodem domácí energeticky náročné ekonomiky na nízkouhlíkovou či s rostoucí intenzitou kybernetických útoků,“ uvedla Kubelková.

Rozhodnutí ČNB vychází ze Zprávy o finanční stabilitě, která hodnotí zdraví domácího finančního sektoru a jeho odolnost vůči nepříznivým šokům. Tento podklad byl pro bankovní radu východiskem pro nastavení takzvané makroobezřetnostní politiky, jejímiž hlavními nástroji jsou kapitálové rezervy bank a horní hranice ukazatelů pro poskytování spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí.

Bankovní rada ČNB nezměnila pravidla pro poskytování hypoték

Bankovní rada ČNB ve čtvrtek ponechala beze změny pravidla pro poskytování hypoték. Nadále platí limit výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) 80 procent, u žadatelů do 36 let 90 procent. Zbývající dva limity zůstávají deaktivované.

ČNB začala uvolňovat pravidla pro poskytování hypoték v minulém roce. Od loňského července zrušila povinnost pro banky uplatňovat limit výše splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu žadatele o hypotéku (DSTI). Od začátku letošního roku banky nemusí uplatňovat ani limit maximální výše celkového dluhu žadatele vůči jeho ročnímu příjmu (DTI).

„V situaci postupného oživování aktivity na hypotečním a nemovitostním trhu je působení ukazatele LTV důležité pro zachování dlouhodobé stability poskytovatelů hypotečních úvěrů a domácností,“ uvedla Kubelková.

Bankovní rada ve čtvrtek také doporučila poskytovatelům úvěrů na bydlení, které nejsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti, aby se zvýšenou mírou obezřetnosti posuzovali žádosti o úvěry, u nichž DSTI překračuje 40 procent a DTI překračuje osm ročních příjmů. Ředitel sekce finanční stability ČNB Libor Holub zdůraznil, že ČNB se nesnaží omezit úvěrování, pouze dává bankám doporučení, jak přistupovat k rizikům na trhu, který by se měl v následujících letech rychle rozvíjet. Podle Holuba očekávaný růst úvěrů v tomto sektoru souvisí s vládními programy zaměřenými na rekonstrukci nemovitostí a dosažení energetických úspor.