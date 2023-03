Švýcarská banka Credit Suisse doplatila na ztrátu důvěry klientů | e15.cz

Desítky miliard dolarů si minulý týden převedli klienti švýcarské banky Credit Suisse do jiných finančních domů. Důvodem byla ztráta důvěry ve finanční sílu této tradiční banky, která vznikla již před 167 lety kvůli financování výstavby železnic. A odlivu peněz ještě není konec.

Klienti Credit Suisse, kterou převezme konkurenční UBS, se rekrutují z řad velmi movitých osob a rodin. Služeb švýcarských bank využívají i Češi. Přinejmenším část z nich si chce své peníze stáhnout zpět do Čech. A to i přesto že Credit Suisse převzala konkurenční UBS a tím jí zachránila.

„Identifikujeme desítky klientů Credit Suisse, kteří mají zájem o převod svých finančních prostředků k České spořitelně,“ sdělil E15 mluvčí jedné z největších českých bank Filip Hrubý. Z komunikace s klienty podle něj vyplývá, že v kontextu současné krize oceňují odolnost tuzemských bank. Ty jsou kapitálově silné a mohou se opřít o vklady milionů individuálních klientů a desítek tisíc firem.

O bohaté klienty se v rámci České spořitelny stará divize privátního bankovnictví. Nadstandardní služby v oblasti správy financí a investic nabízejí movitým klientům i další tuzemské banky.

Na rozdíl od České spořitelny jen v obecné rovině odpověděla k situaci okolo Credit Suisse mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová: „Zájem o privátní bankovnictví poskytované velkými domácími bankami roste stabilně v poslední dekádě zejména díky kvalitě nabídky služeb, která je plně srovnatelná se zahraničními subjekty.“

Podle listu Wall Street Journal minulý týden odtékalo z Credit Suisse den co den až deset miliard dolarů, více než 223 miliard korun. Trable s kredibilitou však měla banka kvůli různým skandálům a problematickému hospodaření již dříve. Loňská čistá ztráta dosáhla 7,2 miliardy franků (173 miliardy korun) v porovnání s 1,65 miliardy franků v roce 2021.

Objem vkladů se minulém roce výrazně propadl a stejně tak i výše aktiv – o 30 procent na 531 miliard franků. I tak byla Credit Suisse dosud z hlediska aktiv druhou největší švýcarskou bankou hned po konkurenční UBS.

Bodem zlomu bylo středeční prohlášení předsedy Saudi National Bank, s téměř deseti procenty tehdy ještě největšího akcionáře banky, že z regulatorních důvodů nemá v plánu poskytnout Credit Suisse nový kapitál, pokud to bude situace vyžadovat. To vzali klienti i investoři jako signál, že situace je vážná. Navíc prohlášení přišlo jen krátce poté, co v USA zkrachovala Silicon Valley Bank a další dva menší peněžní ústavy – Silvergate a Signature.

Bohatí klienti, jimž banky jako Credit Suisse či UBS spravují peníze a investice, bývají obecně konzervativnější. Nepomohlo tak ani předchozí ujišťování managementu banky a úřadů, že je finančně zdravá. Minulý týden Swiss National Bank a také úřad FINMA, který ve Švýcarsku dohlíží na finanční trh, uvedly, že Credit Suisse splňuje „požadavky na kapitál a likviditu kladené na systémově důležité banky“ a že v případě potřeby má přístup k likviditě od centrální banky.

Situaci následně ve čtvrtek nedokázalo uklidnit ani rozhodnutí centrální banky, která se rozhodla Credit Suisse otevřít úvěrové linky v objemu až padesát miliard franků. O víkendu pak probíhala intenzivní jednání, jejichž výsledkem bylo převzetí Credit Suisse ze strany konkurenta.

Ani spojením s UBS by však odliv vkladů nemusel skončit. Vedení Credit Suisse očekává, že část bohatých klientů bude chtít rozložit své peníze a investice do více bank kvůli obavám, aby neměli svůj majetek či jeho významnou část v jednom finančním domě.